Последняя «четверговая» молитва в этом учебном году прошла в Католической семинарии

ВК-паблик «Католическая семинария в Санкт-Петербурге» сообщает, что 21 мая прошла последняя «четверговая» молитва в нынешнем учебном году:

«Примечательно, что в таком составе община Семинарии уже не будет собираться для совместной молитвы в Соборе: Кирилл Зимин меньше через месяц вернется в Преображенскую епархию и примет рукоположение в диаконский сан; Виталий Николаев, который сопровождал пением и игрой на органе Мессу отправится на практику в приход; Максим Григорьев — семинарист византийского обряда — после венчания оставит семинарскую общину; Дмитрий Калинкин и Денис Овсянников перейдут на следующий курс — 4 и 3 соответственно».

Сообщается также, что традиционная «молитва по четвергам» возобновится в сентябре. А пока в ближайшую субботу все желающие приглашаются на престольный праздник Католической Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов».



Проповедь духовного отца семинарии свящ. Себастьяна Прието Силвы SJ на богослужении:

Мы только что прославили Господа прекрасным псалмом. Во втором куплете мы пели следующий стих: «Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня внутренность моя». Последнее выражение звучит довольно странно: «ночью учит меня внутренность моя». Ночью, в тишине, в покое, когда мы остаёмся наедине с собой и с Богом, в этот очень интимный момент «моя внутренность учит меня». Что это значит?

В оригинальном тексте на древнееврейском языке сказано: «почки мои учат меня». Это очень интересно. В библейском мышлении почки считаются местом, где находятся самые глубокие страсти и чувства, и это та область, которую Господь исследует и освещает. Итак, наши страсти, наши глубокие чувства и наши яркие эмоции способны нас чему-то научить. Чему же? Ну, тому, как жить нашей жизнью верующих.

Современный мир не понимает человека так, как это делает Ветхий Завет. Мы думаем по-другому. Фактически, мы не уделяем достаточного внимания чувствам как средствам, способным научить нас жизни. Мы не позволяем чувствам стать источником мудрости, который приводит нас к Богу и позволяет жить в гармонии с самими собой и с окружающими. Кроме того, современный человек считает, что сфера эмоций ‒ это нечто абсолютно личное, к чему никто не имеет доступа, даже Бог, создатель души и тела.

Скоро мы будем праздновать Пятидесятницу. Было бы прекрасно принять во внимание учение псалмопевца. Мы можем стать более осознанными в отношении действия Бога в нашей душе. Иисус дарует нам спасение не как интеллектуальный акт, где всё зависит от разума. Напротив, Иисус затрагивает самое чувствительное в нашем существе. Именно там действует Его спасение. Именно поэтому мы здесь, созваны Им, разделяя одно и то же призвание.

Давайте позволим Святому Духу действовать в наших самых сокровенных чувствах, в наших эмоциях и страстях. Пусть Утешитель действует не так, как мы хотим, а так, как Он желает, согласно Его божественной воле, во славу и хвалу Его. Аминь.