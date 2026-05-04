В мае Папа Римский призывает молиться о доступном продовольствии для всех (ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошения на май 2026 года: «О продовольствии для всех».

Епископ Рима возносит молитву:





Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Господь творения,

Ты даровал нам землю плодоносную и с нею хлеб наш насущный

как знамение Твоей любви и Твоего промысла.

Сегодня мы с болью признаём,

что миллионы братьев и сестёр по-прежнему страдают от голода,

в то время как на наших столах пропадает столько пищи.

Пробуди вновь нашу совесть,

дабы мы научились благодарить за всякую пищу,

вкушать её в простоте,

делиться с радостью

и беречь плоды земли как Твой дар,

предназначенный для всех, а не для немногих.

Отче благой,

помоги нам преобразить логику эгоистического потребления

в культуру солидарности.

Сподобь наши общины вершить конкретные дела:

кампании пробуждения совести, продовольственные банки,

скромный и ответственный образ жизни.

Ты послал Своего возлюбленного Сына Иисуса,

Хлеб, преломлённый ради жизни мира,

даруй нам сердце новое, алчущее справедливости и жаждущее братства.

Да не будет никто отлучён от общей трапезы,

и да научит нас Твой Дух видеть в хлебе

не товар потребления,

а знак единства и заботы.

Аминь.



Источник: русская служба Vatican News