В мае Папа Римский призывает молиться о доступном продовольствии для всех (ВИДЕО)
Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошения на май 2026 года: «О продовольствии для всех».
Епископ Рима возносит молитву:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Господь творения,
Ты даровал нам землю плодоносную и с нею хлеб наш насущный
как знамение Твоей любви и Твоего промысла.
Сегодня мы с болью признаём,
что миллионы братьев и сестёр по-прежнему страдают от голода,
в то время как на наших столах пропадает столько пищи.
Пробуди вновь нашу совесть,
дабы мы научились благодарить за всякую пищу,
вкушать её в простоте,
делиться с радостью
и беречь плоды земли как Твой дар,
предназначенный для всех, а не для немногих.
Отче благой,
помоги нам преобразить логику эгоистического потребления
в культуру солидарности.
Сподобь наши общины вершить конкретные дела:
кампании пробуждения совести, продовольственные банки,
скромный и ответственный образ жизни.
Ты послал Своего возлюбленного Сына Иисуса,
Хлеб, преломлённый ради жизни мира,
даруй нам сердце новое, алчущее справедливости и жаждущее братства.
Да не будет никто отлучён от общей трапезы,
и да научит нас Твой Дух видеть в хлебе
не товар потребления,
а знак единства и заботы.
Аминь.
Источник: русская служба Vatican News
