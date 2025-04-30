Святой Иосиф — герой нашего времени

Почитанию святого Иосифа в Церкви уже немало столетий, но именно в современном обществе оно играет особую роль. Оба литургические воспоминания святого Иосифа по церковным меркам молодые: торжество 19 апреля празднуется с 1480 года, а торжество святого Иосифа Труженика – и вовсе с 1955 года. О том, на какие вызовы времени отвечала Церковь, устанавливая торжества в честь обручника Марии и земного опекуна Иисуса, рассказывает эта статья.

Иногда кажется, что культы святых, особенно тех, кто упомянут в Священном Писании, существовали с первых веков христианской истории. Однако со св. Иосифом все получилось совершенно иначе. На протяжении столетий обручник Девы Марии не считался значимой фигурой в Западной Церкви, а его литургическое почитание отсутствовало. Ни отдельных изображений, ни статуй, ни праздников, ни посвященных св. Иосифу церквей, ни названных в честь него младенцев. Молчаливого Иосифа сначала «заслонял» культ мучеников, затем – монашествующих аскетов и, наконец, самой Приснодевы. Тот акцент, который в средневековом благочестии делался на абсолютной чистоте и непорочности Матери Иисуса, не предполагал, что рядом с Марией будет находиться иная чтимая мужская фигура, кроме Её Сына. Когда в памятниках позднеантичного и раннесредневекового искусства Иосиф появлялся, например, в изображениях истории Рождества, то был лишь одним из многих действующих лиц на втором плане. Его изображали глубоким стариком, а в народном восприятии он был почти что комическим персонажем.

Св. Иосиф мог так и оставаться незаметным в сонме святых, если бы не две выдающиеся женщины, одна из которых жила в конце XIII века, а вторая – в XIV столетии. Это были святая Гертруда Великая (1256 – 1302) и святая Бригитта Шведская (1303 – 1373). Обе они удостоились видений святого Иосифа. Гертруде он предстал восседающим на троне: «в праздник Благовещения я увидела Небеса разверстые и св. Иосифа, сидящего на величественном троне. Меня охватывал восторг каждый раз, когда при упоминании его имени все святые низко кланялись ему, а умиротворенность и нежность их взора показывала, как они радуются о воздаваемой ему чести».

Бригитте поведала о своей жизни Сама Богородица, включив в рассказ похвалу Своего Обручника и объяснение его роли в Святом Семействе. «Иосиф служил Мне так, что ни одного непристойного, ворчливого или гневного слова Я не слыхала от него, ибо он был самым терпеливым в бедности, усердным в труде, если это было необходимо, самым кротким с теми, кто его упрекал, самым смиренным в служении Мне, самым скорым защитником перед теми, кто ставил под сомнение Моё девство, самым верным свидетелем чудесных дел Божиих. Он был настолько мертв для мира и плоти, что никогда не желал ничего, кроме небесных благ. И столь уверен он был в обетованиях Господа, что постоянно восклицал: «Да живу я, чтобы видеть исполнение воли Божией!». Он редко посещал собрания мужчин и их совещания, поскольку единственное, чего он желал – быть послушным воле Божией, посему-то его слава сегодня столь велика».

В начале XV века св. Бернардин Сиенский (ум. 1444) проповедует о св. Иосифе перед толпами слушателей: «Можно сравнить св. Иосифа и всю Церковь Христову. Иосиф был специально избран как человек, благодаря которому и под водительством которого Христос пришел в мир достойным и соответствующим образом. Итак, если вся Церковь в долгу перед Девой Марией, поскольку через Неё Церковь обрела Христа, то сразу после Неё следует особо благодарить и почитать Иосифа». Св. Бернардин, усердно заботившийся о нравственности своих современников, впервые предложил смотреть на св. Иосифа как на образец святости в семье, лучший пример земного отцовства.

Наконец, Жан Жерсон, выдающийся философ и богослов, канцлер Парижского университета, написал в честь Обручника поэму «Жозефина» — не больше, не меньше 3000 строк латинским гекзаметром! Именно в ней святой Иосиф впервые был изображен молодым и полным сил мужчиной, способным взять на себя ответственность за Марию и Иисуса. Жерсон собирался представить своё творение на Вселенском соборе в Констанце (1414-1418) как часть замысла предложенного им праздника обручения Марии и Иосифа. Как и Бернардин Сиенский, Жан Жерсон считал св. Иосифа прежде всего ходатаем о семьях. Заметим: мысль о том, что семья переживает кризис – не симптом только нашего времени. Моралисты XV века были уверены, что худшего пренебрежения семейными ценностями мир еще не видел. Как они были наивны!

Еще одним посредником, благодаря которому почитание св. Иосифа распространялось на Западе, стал кармилитский орден. Сами братья с горы Кармил, вероятно, заимствовали этот культ из Коптской Церкви, поскольку в христианском Египте соответствующий праздник был известен еще с IV века. Последования св. Иосифу появляются в бревиарии кармилитов, а затем и других нищенствующих орденов.

Кармилиты и позднее отличались большой любовью к Обручнику. Так, св. Тереза Авильская приписывала заступничеству св. Иосифа своё исцеление от паралича, а впоследствии посвятила ему двенадцать из семнадцати основанных ею монастырей, считая универсальным заступником в любой нужде. Она писала: «Прочих святых Господь, как кажется, наделил силой помогать нам в каких-то особых нуждах. Однако этого славного святого, как я знаю по собственному опыту, он наделил властью помогать нам в любом деле. Господь хотел бы, чтобы мы поняли: как Он был послушен святому Иосифу в земной жизни – то есть святой Иосиф, нося именование Его отца и опекуна, мог Ему отдавать распоряжения — так сейчас, на Небесах, Господь исполняет все его прошения». Неудивительно, что после св. Терезы почитание земного опекуна Иисуса распространилось не только в Испании, но и в испаноязычных колониях Нового света.

Однако официально праздник св. Иосифа появился в церковном календаре лишь при Папе Сиксте IV в 1480 году и, как и сейчас, он выпадал на 19 марта. Только в 1714 году появилось частное последование св. Иосифу в Римском бревиарии, а в литанию всем святым его имя включили в 1729 году.

Итак, мы видим, что святой Иосиф появляется на литургической сцене именно тогда, когда народ Божий действительно в нем нуждался: в эпоху кризиса семей, общеевропейских войн и Реформации, эпидемий и миграций. Но еще больше он оказался нужен в век капитализма и секуляризации, и, несомненно, остается незаменимым в нашу цифровую эпоху – время разобщенности, недоверия и амбиций.

В 1870 году Папа Пий IX провозглашает св. Иосифа покровителем Вселенской Церкви. А Лев XIII в 1889 году издал энциклику Quamquam pluries, посвященную культу св. Иосифа. В ней содержалось первое официальное «богословие Иосифа» и предписания по его церковному почитанию (текст энциклики завершается молитвой Обручнику).

Более того, понтифик рассматривал личность св. Иосифа в актуальном социальном контексте. Давайте обратимся к тексту этой энциклики: «Люди всех званий и стран должны искать защиты и покровительства блаженного Иосифа. Отцы семейств находят в Иосифе наилучшее воплощение отеческой заботы и радения; супруги — совершенный пример любви, мира и супружеской верности; девы видят в нём образец и защитника непорочности. Люди знатного происхождения учатся от Иосифа тому, как сохранять достоинство даже в несчастье; благодаря ему богатые осознают, к каким благам стоит стремиться и какова цена труда. Что касается рабочих, ремесленников и людей низшего сословия, то им по праву следует обращаться к св. Иосифу, который для них должен стать образцом подражания. Ведь Иосиф, принадлежавший к царскому роду, соединённый браком с величайшей и святейшей женщиной, считавшийся отцом Сына Божьего, провёл свою жизнь в труде и зарабатывал трудом рук своих средства на содержание семьи. Итак, верно говорить, что статус бедняка не является постыдным, а труд рабочего не только не позорен, но может, если сопровождается добродетелью, стать благородным занятием. <…> Эти размышления призваны вселить уверенность в сердца бедняков и тех, кто живёт трудом рук своих, и научить их быть справедливыми. Если им представляется шанс преодолеть нищету и достичь лучшего положения в рамках закона, то разумно и справедливо поддерживать их в стремлении менять установленный порядок <…>. Но обращение к насилию и борьба путём мятежей являются безумствами, которые лишь усугубляют зло, которое они стремятся искоренить. Пусть же бедняки, если они хотят быть мудрыми, не доверяют обещаниям мятежников, а скорее полагаются на пример и покровительство блаженного Иосифа и на материнское милосердие Церкви, которая с каждым днём проявляет всё больше сострадания к их участи».

Такова была первая попытка Церкви официально отреагировать на проблемы, обусловленные капиталистической экономикой: два года спустя в энциклике Rerum Novarum (1891) позиция Святейшего Престола по социальным и экономическим вопросам обретет завершенный вид.

К сожалению, пролетарии всех стран в большинстве своем не спешили следовать призыву Пия IX о мирном и законном пути социальных преобразований. Мировая война и революции, в том числе в России, вновь и вновь побуждали Церковь просить св. Иосифа о заступничестве. Так, в 1909 году была официально утверждена литания св. Иосифу.

Как известно, в 1937 году Папа Пий XI издал две энциклики, в которых содержалась резкая критика двух европейских режимов: 13 марта увидела свет написанная на немецком языке энциклика с обличением немецкого нацизма «Mit brennender Sorge», а 19 марта, в праздник святого Иосифа, была опубликована энциклика «Divini Redemptoris» с очередным осуждением коммунизма и атеизма, на этот раз – в Советском Союзе. Святому Иосифу отводилась роль покровителя борьбы Церкви против безбожной государственной власти:

«Чтобы приблизить наступление того “мира во Христе в царстве Христовом”, которого все так горячо желают, мы объявляем широкое наступление Церкви на мировой коммунизм, совершаемое под знаменем святого Иосифа, нашего могучего Покровителя. Он принадлежал к рабочему классу и нёс бремя нищеты ради себя и Святого Семейства, нежным и заботливым главой которого он был. Именно ему было доверено Божественное Дитя, когда Ирод искал убить Его. Верно исполняя свои ежедневные обязанности, он стал примером для всех тех, кто вынужден зарабатывать хлеб насущный трудом рук своих. Он заслужил именование “праведного”, став живым примером той христианской справедливости, которая должна утвердиться в жизни общества».

Наконец, 1 мая 1955 года Папа Пий XII установил в литургическом календаре Католической Церкви новое торжество – св. Иосифа Труженика. Число было выбрано, разумеется, неслучайно: воспоминание св. Иосифа не как обручника Марии, а как человека труда должно было стать христианской альтернативой социалистическому Дню международной солидарность трудящихся. Именно с этого момента в церковном обиходе начинает активно использоваться знакомая нам иконография св. Иосифа с молотком, рубанком и прочими атрибутами плотницкого ремесла (Иосиф Обручник изображается с лилией — символом чистоты).

В своей речи, обращенной к членам Ассоциации итальянских рабочих по случаю первого празднования Иосифа Труженика, после призыва «Ite ad Joseph!» («идите к Иосифу!») Пий XII сказал: «Мы настойчиво желаем здесь и сейчас, в день 1 мая, вновь подтвердить, что человеческий труд достоин собственного праздника, цель которого в том, чтобы каждый признал достоинство труда; а также в том, чтобы строить общественную жизнь и принимать законы, основанные на справедливом распределении прав и обязанностей. Пусть праздник 1 мая <…> будет не днём начала раздоров, ненависти и насилия, но станет постоянным призывом к современному обществу восполнять недостающее для достижения социальной гармонии. А значит, это христианский праздник, день торжественного провозглашения, конкретного и последовательного утверждения христианских идеалов великой трудовой семьи».

Итак, уже ровно семьдесят лет мы празднуем торжество св. Иосифа дважды, 19 апреля и 1 мая; первый раз – как главы Святого Семейства, о котором во входном антифоне соответствующей Мессы говорится: «Вот слуга верный и разумный, которого Господь поставил над домом Своим»; и второй раз – как покровителя всех трудящихся. Осталось, пожалуй, напомнить, что св. Иосиф был выбран в качестве покровителя Второго Ватиканского собора, а в результате принятой собором литургической реформы в 1962 году его имя было включено в Римский канон.

Литургическое почитание св. Иосифа развивается по сей день. В завершение года св. Иосифа (2020-2021) Папа Франциск добавил семь новых воззваний в обращенную к нему литанию: опекун Искупителя, слуга Христов, служитель Спасения, поддержка в испытаниях, покровитель изгнанников, покровитель страждущих, покровитель бедных.

Месса торжества 1 мая открывается антифоном: «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его! Ты будешь есть от трудов рук твоих; блажен ты, и благо тебе! Аллилуйя» (Пс. 128 (127):12).

Мы помним, что уже на самых первых страницах Священного Писания Господь показывает: труд может быть прекрасным, но может стать и проклятием. Библия открывается описанием трудов Божиих: «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31). Созидательный труд, который приносит радость и обогащает мир. Труд стал наказанием Адама, нарушившего Божий запрет: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят» (Быт. 3:19). Труд как проклятие, следствие первородного греха, неизбежное на пути человека к смерти. Святой Иосиф показывает, как в повседневной реальности выбирать первый, Божий способ труда: всегда быть рядом с Иисусом и Его Матерью.

Вступительная молитва говорит о том, что труд – не только обязанность, неотъемлемая часть жизни человека, но также миссия, порученная Богом каждому из нас. Труд можно и нужно воспринимать как соучастие в делах Божиих: «Боже, Создатель мира, установивший для рода человеческого обязанность труда, милостиво дай, чтобы по примеру и заступничеству святого праведного Иосифа мы совершили те дела, которые Ты нам поручил, и обрели обещанную Тобою награду».

В этой Мессе используется особая префация о св. Иосифе. Напомню, что префация – часть Евхаристической литургии, в которой Церковь благодарит Господа за конкретный дар: событие Священной истории или личность святого. 1 мая префация звучит так:

«Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, всемогущий, вечный Боже, и, празднуя торжество святого Иосифа, Тебя величать подобающими хвалениями, благословлять и славить Тебя. Ибо Иосиф, муж праведный, Тобою был дан в супруги Богородице Деве и, как слуга верный и разумный, был поставлен над Домом Твоим, чтобы оберегать отеческою заботой зачатого осенением Святого Духа Иисуса Христа, нашего Господа».

А Причастный антифон торжества – настоящий «рецепт», под которым мог бы подписаться сам святой Иосиф, если бы прочитал Послание к колоссянам:

«Всё, что вы делаете, словом или делом, всё делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Аллилуйя».

Анастасия Паламарчук,

профессор, доктор исторических наук, историк-медиевист, терциарка Ордена доминиканцев, органистка