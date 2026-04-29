Общая аудиенция 29 апреля 2026 года. Папа: Африка подарила мне бесценное сокровище веры и надежды

На общей аудиенции в среду 29 апреля Лев XIV подвёл итоги своего апостольского путешествия по Африке, которое он совершил с 13 по 23 апреля, посетив Алжир, Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею. Передает русская служба Vatican News.



Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, Епископ Рима представил поездку как пастырский жест близости к Народу Божьему и как знак миротворчества в эпоху, омрачённую войнами и нарушениями международного права. Он признался, что мысль о визите в Африку сопровождала его с самого начала понтификата. Эта поездка стала возможностью укрепить веру поместных христиан и одновременно обратиться ко всему миру с призывом к примирению. Папа сердечно поблагодарил церковные, гражданские власти и всех, кто помогал в организации визита.

Первой страной был Алжир – земля, связанная с памятью св. Августина. Здесь Лев XIV пережил возвращение к духовным истокам и укрепил три важных моста: с эпохой Отцов Церкви, с исламским миром и с африканским континентом в целом. «Мы смогли показать миру, что вполне возможно жить вместе по-братски, даже исповедуя разные религии, когда признаём себя чадами единого милосердного Отца», – отметил Папа.

В Камеруне, который называют «Африкой в миниатюре», Папа особенно призывал к примирению и миру, посетив англоязычный регион Баменда. Он указал на ключевые вызовы континента: справедливое распределение богатств, преодоление коррупции, поддержку молодёжи и противостояние новым формам колониализма через подлинное международное сотрудничество.

В Анголе Святейший Отец с теплотой говорил об очищающей силе истории. В богородичном святилище Mamã Muxima («Матери сердца») он почувствовал живое сердцебиение веры народа. Монашествующие, катехизаторы, старики, мужчины и женщины, танцующие под гимны Воскресшему, – всё это стало для него ярким свидетельством надежды, устойчивой перед разочарованиями от идеологий и пустых обещаний сильных мира сего.

Завершилось путешествие в Экваториальной Гвинее, отмечавшей 170-летие первоначальной евангелизации. Незабываемым моментом стал визит в тюрьму Баты: под проливным дождём заключённые пели благодарственные гимны и вместе с Папой возносили молитву «Отче наш». «Я никогда не видел ничего подобного. Подлинный знак Царства Божия!» – сказал Лев XIV. Праздник молодёжи на стадионе и торжественная Евхаристия достойно увенчали всю поездку.

«Визит Папы даёт африканским народам возможность выразить свою веру, радость Народа Божьего и надежду на достойное будущее, – подытожил Святейший Отец. – Я же получил от них бесценное сокровище для сердца и для моего служения».