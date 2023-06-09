9 июня. Святой Ефрем Сирин, диакон и Учитель Церкви. Память

Святой Ефрем Сирин — один из великих Учителей Церкви IV века, христианский богослов и поэт. Родился в городе Низибии в Сирии. Став диаконом, основал богословскую школу, где преподавал. Является автором многочисленных христианских гимнов и духовных сочинений. Он — единственный из сирийских Отцов Церкви, которого почитают все христиане. В 1920 году Папа Бенедикт XV провозгласил его учителем Христовой Церкви. Литургическая память святого совершается 9 июня.

Жизнь преподобного Ефрема Сирина – во многом загадка. Верующие знают его как автора великопостной молитвы «Господи и Владыка живота моего… », однако исследователи говорят, что сирийский оригинал текста не сохранился, а значит, авторство святого Ефрема не доказано на 100 процентов. Тем не менее преподобный был одним из главных духовных поэтов своего времени. Его знали так, как мы сейчас знаем Пушкина. У него было множество подражателей – как при жизни, так и после, и порой бывает трудно определить, что было написано самим преподобным, а что – его последователями. Ученые находят отголоски поэзии Ефрема Сирина даже в некоторых сурах Корана.

Почему мы называем его Сирин?

Ефрем Сирин родился в начале IV века, предположительно в 306 году. Он был современником святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, но в отличие от них писал не на греческом, а на сирийском языке, поэтому и называют его «сирин», то есть сириец. Тогда сирийский язык использовался на территории всей Месопотамии. А еще этот язык был близок к арамейскому, на котором говорил Христос.

Кем были родители святого Ефрема точно не известно. Сирийское житие говорит, что его отец был языческим жрецом, но его собственные произведения позволяют предполагать, что он родился в христианской семье.

Святой Ефрем большую часть жизни провел на окраине Римской империи. Низибия, где он родился, – современный Нусайбин в Турции – была когда-то персидским городом. Она стала частью Римской империи незадолго до рождения святого Ефрема, на протяжении его жизни неоднократно осаждалась персами, а в 363-м была отдана им обратно. После чего христиане ушли из города в крепость Амида, а святой Ефрем перебрался в Эдессу, где и окончил свои дни спустя 10 лет — он умер 9 июня 373 года.

Городской аскет

Сарацины (арабы) атакуют византийцев в Эдессе. Миниатюра. Мадридский Скилица Иоанна Скилицы, XII век. Национальная библиотека Испании, Мадрид



Мы почитаем святого Ефрема как преподобного, то есть монаха. Но он не жил в монастыре, как большинство современных монахов, равно как и не был монахом-отшельником: Ефрем был членом общины так называемых сынов Завета.

Эти общины появились как ответ на стремление в полноте исполнять Нагорную проповедь. Но может ли каждый «оставить все» и следовать за Христом, как апостолы? Чтобы разрешить это противоречие, сирийские христиане разделили заповеди на малые и великие.

Малые (нравственные) заповеди, такие как «не лги», «не прелюбодействуй», «не кради», могут исполнить все, включая людей семейных, считали они, а исполнение больших (например, «оставь все и следуй за Мною») брали на себя «сыны Завета». «Сыны Завета» давали обет супружеского воздержания, не употребляли мяса и вина, учили псалмы и прислуживали в церкви, но не давали обета бедности. Они не уходили от общества, как делали египетские пустынники, а жили общинами в городах и деревнях, поэтому свои проповеди и поэтические сочинения святой Ефрем обращал к людям, живущим в городской суете.

Ефрем Сирин был мистиком. Что это значит?

Житие и успение прп. Ефрема. Икона. Итало-критская школа. Андреас Рицос, XV век.

Греция. Афины. Византийский и христианский музей



Ефрем был скорее духовным поэтом, чем богословом. Везде в мире он видел символы присутствия Божия, которые называл тайной (по-сирийски «раза»). На греческом тайна – «мистика», поэтому Ефрема в числе нескольких других древних святых называют мистиками.

В древности «таинством» или «тайной» называли все, что соделал Бог для нашего спасения, – Его воплощение, крестную смерть, воскресение… Подвижники, опытно пережившие встречу с Богом, часто тоже говорят о тайне, потому что трудно описать этот опыт другими словами. Все, что связано с Богом, – тайна.

Преподобный Ефрем считал, что мы можем познавать Бога и Его тайны через Священное Писание и природу. В Священном Писании тайна – это образы, духовный смысл которых открывается не сразу. Например, история избавления иудеев от рабства египетского говорит нам об избавлении от буквального, материального рабства – и одновременно указывает на Христа, избавившего нас от рабства греху. Но открывая нам Себя, Бог Себя не навязывает, Он уважает нашу волю. Поэтому открытое Им все еще является тайной, проникнуть в которую мы можем, только если будем к этому стремиться.

В своем видении Бога везде святой Ефрем похож на влюбленного, которому все вокруг напоминает о любимом. Он восхищается Им и Его красотой, он воспевает Его и щедро делится с другими тем, что увидел. Поэтому святой Ефрем пишет гимны, которые в его время исполняли в церкви.

Книжные миниатюры. Россия, слева – XV век, справа – XVI век.

Российская Государственная библиотека, Москва



Возблагодарим Бога за то, что Он облек себя, словно одеждой,

В названия различных частей человеческого тела.

Писание упоминает Его «уши», чтоб показать, что Он слышит нас.

Оно упоминает Его «глаза», чтоб показать, что Он видит нас.

Он взыскал наш образ и облекся в него,

И затем, словно Отец со Своими детьми, Он говорил с нами…

Словно на детском языке.

Ключом к тому, чтобы видеть тайны Божии, святой Ефрем считал любовь. Он называет любовь «казначеем небесной сокровищницы», потому что казначей – это тот, кто имеет доступ к богатствам, запертым на замок:

Твой фонтан, Господи, остается сокрытым

От человека, который не жаждет Тебя;

Твое сокровище кажется тщетным

Человеку, который отвергает Тебя.

Лишь только Любовь – это казначей

Твоей небесной сокровищницы.

Ефрем Сирин как лекарство от уныния

Успение прп. Ефрема. Книжная миниатюра. Минологий Василия II. Византия, X век.

Апостольская библиотека, Ватикан



Как было сказано выше, Ефрему Сирину традиционно приписывается авторство «молитвы Ефрема Сирина»:

Господи и Владыко живота моего,

дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми рабу Твоему.

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения,

и не осуждати брата моего,

яко благословен еси во веки веков, аминь.

Боже, очисти мя грешного!

(Парафраз этой молитвы сделал А. С. Пушкин в своём стихотворении «Отцы пустынники и жены непорочны…»)

В великопостной молитве Ефрема Сирина мы просим Бога «не дать нам духа уныния». Уныние можно преодолеть разными путями: трудом, благочестивыми размышлениями, аскезой. Но творчество преподобного Ефрема Сирина напоминает нам о том Боге, Которого легко любить, потому что Он Сам любит нас!

Смерть окончила свою надменную речь,

и глас Господа нашего прогремел в шеоле,

и Он воскликнул и взломал гробы – один за другим.

Трепет охватил смерть;

шеол, который никогда не бывал освещен,

озарили сиянием стражи,

которые вошли в него, чтобы вывести

мертвых навстречу Тому,

Кто, умерши, воскрешает всех.

С использованием материалов Википедии и «Милосердие.ru»