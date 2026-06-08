Дом милосердия Доктора Лизы открыли в Москве

Открытие Дома милосердия Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» состоялось 1 июня в Москве, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Синодального отдела РПЦ по благотворительности.

В Доме смогут принять 24 семьи с тяжелобольными детьми из регионов зоны конфликта, которые приезжают в столицу для лечения.

«Чтобы у детей было будущее, необходимо, чтобы о них была забота. Это действительно нужно сейчас для них, чтобы они в спокойной, мирной обстановке поняли, что жизнь продолжается. А мы, в свою очередь, будем стараться оказывать им духовную поддержку», – сказал на открытии глава Синодального отдела протоиерей Михаил Потокин.

Дом милосердия для тяжелобольных и раненых детей расположен в Москве на улице Гастелло.

Здание было построено в 1913 году архитектором Леонидом Стеженским для Романовской больницы Покровской общины сестер милосердия. Храм и больница были организованы при попечительстве преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны.

При поддержке Правительства Москвы последние четыре года здание реконструировали. Сегодня на каждом его этаже предусмотрены просторные кухни и столовые. Первый этаж дома адаптирован для маломобильных детей.

В Доме милосердия размещены учебные классы с регулируемой мебелью, конференц-зал, игровая комната и зал для занятий лечебной физкультурой. Предусмотрена также комната для бесед со священником.

В отреставрированной домовой церкви при Доме милосердия будут регулярно проводиться богослужения.

Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» с 2014 года занимается вопросами организации лечения и реабилитации тяжелобольных детей, молодых людей и взрослого населения Донбасса. За минувшее время были спасены жизни и здоровье около 3000 детей, сегодня на попечении находятся свыше 2000 семей из зоны конфликта.

Директор фонда «Справедливая помощь», доктор-реаниматолог Елизавета Глинка (1962–2016), более известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Минобороны России над Черным морем. Одним из направлений ее служения было оказание помощи детям Донбасса.