«Евхаристия — это дар живого присутствия Христа среди нас». Проповедь Льва XIV на Мессе праздника Святейшего Тела и Крови Христа. Мадрид, 7 июня 2026 года (+ ФОТО)

Утром 7 июня в рамках апостольского визита в Испанию Папа Лев XIV возглавил торжественную Мессу и процессию в честь праздника Святейшего Тела и Крови Христа. Богослужение на мадридской площади Сибелес собрало 1 миллион 200 тысяч паломников.

В своей проповеди Папа подчеркнул, что для Испании торжество Corpus Domini – не просто дата в календаре, а возвращение к национальным и духовным истокам. Веками этот праздник формировал испанское искусство, музыку и архитектуру, что и сегодня выражается в великолепных цветочных коврах и уличных алтарях.

«Речь идет не о внешнем проявлении, не о фольклорном пережитке или простом эстетическом украшении: здесь дело в вере в присутствие воскресшего Господа, Который жив и пребывает с нами».

Папа напомнил, что евхаристическая процессия по городским улицам «свидетельствует о том, что Бог не остается затворенным в храме, но, напротив, выходит нам навстречу». Христос выходит из стен храмов навстречу повседневности, разделяя участь слабых, больных и отверженных. Именно поэтому в Испании торжество Corpus Domini традиционно соединено с Днем милосердия: верующие должны не просто сопровождать Пресвятые Дары, но сами избавляться от эгоизма и «удобной, частной веры».

Святейший Отец призвал испанское общество не запирать духовную память в рамки ностальгических воспоминаний, дабы «не впасть в искушение довериться иным идолам и питаться хлебом, который не насыщает». Главный ориентир, который Лев XIV оставил верующим, касается будущего страны:

«Вот наказ для Испании сегодняшней и завтрашней: религиозность, которая веками одушевляет страну, должна быть не музеем прошлого для посещения, а школой веры, из которой можно черпать силы и сегодня».

Эта «школа» учит преклонять колени не только перед Богом, но и перед ближним, поскольку «никто не может преклоняться пред Господом и при этом презирать брата своего». Она требует от христиан смелого принятия современных вызовов и личного вклада в общее благо.

Папа обратился к наследию двух испанских подвижников. Святой епископ Мануэль Гонсалес трепетно относился к «заброшенным дарохранительницам»; его жизнь учит хранить верность Христу и чтить Евхаристию «не только на великих празднествах или по особым случаям, но и в безмолвной верности тех, кто пребывает с Господом, когда Он кажется забытым, в смиренной и непоказной дружбе, которая питается день за днем».

Вторым ярким образом стали мистические стихи св. Иоанна Креста: «Близок мне этот источник, что бьет и искрится, пусть даже глубокая ночь». Папа напомнил, что святой написал эти строки в 1578 году, находясь в заточении в монастырской тюрьме Толедо, как раз накануне праздника Corpus Domini:

«Во тьме застенков он распознал скрытое присутствие Господа, из которого изливается свет, не знающий заката, и бьет жизнь, которая не иссякает. Иисус в Евхаристии – это тот самый “вечный скрытый источник”, который течет и утоляет жажду, но не ослепляет, не навязывает себя внешней силой и не являет себя в виде зрелища».

Лев XIV призвал верующих Испании не замыкаться в приватном благочестии, но делиться евхаристической благодатью с семьями, неимущими и теми, кто потерял надежду. «Господь Иисус, пребывающий в Евхаристии, да соделает вас хлебом преломленным, раздаваемым и приносимым в дар, дабы полнота жизни излилась на вас, на ваших близких и на вашу страну», – воззвал Папа, завершая проповедь.



Источник: русская служба Vatican News