Что видит ребёнок во взгляде человека и робота

Исследование Католического университета Святейшего Сердца в Милане, проведённое в сотрудничестве с японскими учёными, показывает: дети раннего возраста распознают в человеческом взгляде намерения и эмоциональные состояния. Работа опубликована в международном научном издании, посвящённом исследованиям детского развития и взаимодействия (International Journal of Child Interaction).

Проект реализован в рамках международного сотрудничества между Миланским университетом и университетами Токио и Осаки. В работе участвовала междисциплинарная группа специалистов в области психологии развития и социальных когнитивных процессов.

В исследовании приняли участие дети в возрасте от трёх до пяти лет. Учёные поставили себе целью понять, как человеческий взгляд и взгляд робота-андроида воспринимаются ребёнком и как это влияет на понимание реальности.

В ходе эксперимента детям показывали, как взрослый человек или робот смотрят на один из предметов, и просили определить, какой из этих предметов нравится смотрящему.

Как показывают результаты, человеческий взгляд дети воспринимают как значимый сигнал: если человек смотрит на предмет, они склонны думать, что он ему нравится. В случае человекоподобного робота этого не происходит: одного взгляда недостаточно, чтобы дети считали, что у него есть предпочтения.

Иными словами, человеческий взгляд ребёнок использует как подсказку для понимания намерений, тогда как в отношении робота этот механизм выражен значительно слабее. При этом ни человеческий взгляд, ни взгляд человекоподобного робота не влияет на собственный выбор ребёнка: он помогает понять что им нравится, но не меняет личных предпочтений.

Как отмечает координатор исследования профессор Антонелла Маркетти, имитации человеческих сигналов, таких как взгляд, недостаточно: для ребёнка значимым становится только более сложный комплекс взаимодействия, включающий речь, жесты, обратную реакцию, среду взаимодействия. Именно совокупность этих элементов делает коммуникацию по-настоящему понятной и «живой».

Маркетти также подчёркивает, что эти результаты актуальны в контексте современных дискуссий об искусственном интеллекте. Хотя современные системы способны говорить, отвечать и давать рекомендации, для ребёнка ключевым остаётся не только содержание слов, но и контекст взаимодействия и ощущение присутствия другого.



Источник: русская служба Vatican News