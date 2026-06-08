Семинар о детской святости прошел в кармелитском святилище в Аренцано

В минувшие выходные в кармелитском святилище Младенца Иисуса в Аренцано (Генуя, Италия) прошел междисциплинарный семинар, посвящённый одной из самых деликатных тем, требующих глубокого богословского осмысления: теме святости детей. Об этом сообщает Vatican News.

Встреча под названием «Святость детей — знак для Церкви и человечества сегодня» собрала богословов, мариологов, постулаторов, священников, монашествующих, журналистов, писателей и семьи, чтобы заново осмыслить возможность детской святости как реального духовного пути, а не просто редкого исключительного случая.

Инициатива проведения семинара принадлежит комитету «Друзья Джованнимарии» при поддержке кармелитского святилища. Встречу также посвятили памяти мальчика Джованнимарии Райнальди (2006–2013), с целью более глубокого знакомства с его жизнью.

В центре дискуссий был один из наиболее деликатных вопросов современного богословия святости: может ли ребёнок, учитывая особенности возраста, отличного как от взрослого, так и от подросткового и юношеского опыта, действительно осуществлять христианские добродетели в героической степени — необходимого условия в процессе беатификации и канонизации?

Организаторы отмечают, что в Италии известно более десятка случаев детей младше 11 лет, чья жизнь завершилась «в благоухании святости». Однако лишь в отношении немногих из них были открыты официальные процессы канонизации. Эти судьбы, по замыслу семинара, станут отправной точкой для более глубокого богословского и пастырского размышления о путях святости детей и их особенностях в сравнении с опытом взрослых и подростков.

В подготовке и проведении семинара участвовали Франческа Джордано, журналист и писательница, постулатор канонизационных процессов, и Энрико Грациано Солинас, судья межъепархиального церковного суда Умбрии и постулатор канонизационных процессов.

Отмечается, что семинар стал пространством для развития диалога между академической теологией, пастырским служением и живыми свидетельствами святости.