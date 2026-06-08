«Мир невозможно построить без милосердия». Папа — участникам Конгресса милосердия в Вильнюсе

В видеообращении к участникам VI Всемирного апостольского конгресса милосердия, проходящего в Вильнюсе с 7 по 12 июня, Папа Лев XIV призвал верующих заново открыть для себя силу Божьей милости как путь к миру, примирению и обновлению общества.

Приветствуя паломников, собравшихся в столице Литвы со всего мира, Святейший Отец напоминает, что проведение этого конгресса было горячим желанием св. Иоанна Павла II. Особые слова благодарности Лев XIV адресует архиепископу Вильнюса Гинтарасу Грушасу, президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе и Константинопольскому Патриарху Варфоломею, принявшему участие в форуме.

Размышляя о теме милосердия, Папа ссылается на св. Августина, который видел свою единственную надежду в безграничном милосердии Божьем. Именно встреча с милостью Господа становится источником великой радости и подлинной надежды для человека.

«Современный мир, обуреваемый многими страхами и тревогами, напряжённостью и войнами, являет всё более острую нужду в мире как в сердцах отдельных людей, так и среди целых народов. В водовороте насилия, что отравляет отношения и губит жизни, Божье милосердие просит войти в наши сердца со своим чудным обновлением. Это милосердие способно преобразить нашу жизнь, указуя путь к любви и прощению – явным чертам лика Божьего, открывающегося через нас».

«Бог никогда не устаёт являть Своё милосердие», – подчёркивает Папа, приводя слова псалмопевца о вечной любви Господа (см. Пс 135). Без милосердия нельзя достигнуть и столь желанного мира, поэтому упование на бесконечную милость Божью должно сопровождаться личным стремлением каждого человека делать общество более гостеприимным и сострадательным, начиная с собственной семьи.

Лев XIV выражает надежду, что насыщенные дни конгресса помогут его участникам духовно обогатиться и принести этот опыт в свои церковные общины. Всем собравшимся и их семьям Епископ Рима преподаёт апостольское благословение.



Источник: русская служба Vatican News