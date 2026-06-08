Папа в Испании: мир начинается с примирения и доверия

6 июня, в начале апостольского путешествия по Испании, Папа Лев XIV встретился в Королевском дворце Мадрида с представителями государственных властей, общественности и дипломатического корпуса. В своей речи он подчеркнул глубокую связь испанской истории с христианством и призвал отказаться от разделяющих идеологических схем ради диалога и общего блага.

На протяжении почти двух тысячелетий Испания хранит евангельское наследие, которое стало источником надежды и оказало решающее влияние на её культуру и общественную жизнь. Страна изобилует народным благочестием, многочисленными братствами, благотворительными объединениями и художественными традициями, «свидетельствующими о плодотворной встрече Иисуса Христа с народом», сказал Папа и добавил, что он прибыл в Испанию с желанием укрепить христиан в верности Евангелию и содействовать глубокому примирению между различными общественными силами. Именно культура встречи, а не конфронтация создаёт условия для стабильности и процветания.

«Послание мира, которое, к сожалению, в наши дни одним кажется наивным, а другим – провокационным, принимается теми, кто не ограничен готовыми идеологиями, а открыт истине».

Папа обратился к духовному наследию святых испанских мистиков Иоанна Креста и Терезы Авильской: нынешняя эпоха обозначена неопределённостью и тревогой, однако именно в таких обстоятельствах нужны люди, способные различать свет даже во тьме и открывать новые пути надежды. Папа подчеркнул важность внутренней, духовной жизни человека и защиты свободы совести и вероисповедания. Он предупредил об опасности политической и общественной поляризации, которая нередко приносит популярность, но разрушает человеческое достоинство. Ответом на эти вызовы должны стать культура, образование, духовная глубина и стремление к истине и цивилизации любви.

«Католическая Церковь утоляет жажду человеческого сердца не навязыванием, а евангельским свидетельством, подкреплённым множеством мучеников и святых; она готова поставить себя на службу будущему народа, стремящегося к примирению и миру. Я призываю всех, ради истины, отказаться от разделяющих и поляризующих нарративов о вашей социальной реальности и её истории, перейти от бесплодных упрощений к плодотворному пониманию ее многосложности».

Святейший Отец отметил влияние новых технологий: цифровая среда способна усиливать предрассудки и ослаблять критическое мышление, поэтому необходимы серьёзные инвестиции в образование, научные исследования, местные сообщества и институты гражданского общества.

Говоря об истории Испании, Лев XIV напомнил о периодах сосуществования христиан, мусульман и иудеев, указав на Кордову и Толедо как на примеры плодотворного культурного и интеллектуального обмена. Этот опыт показывает, что различия могут становиться не источником вражды, а основой для взаимного обогащения.

В конце речи Папа выразил признательность Испании за её приверженность международному праву, солидарности и миротворческим инициативам. Он призвал развивать внутри страны социальную дружбу и диалог, заботиться об общем доме, молодёжи и бедных, «согласовывать потребность в автономии и потребность в единстве», укреплять процессы евроинтеграции «не в противовес другим державам, а в качестве дара всей человеческой семье».



Источник: русская служба Vatican News