Святейший Отец призвал епископов Испании к единству в благовестии

8 июня в мадридской резиденции поместного епископата Лев XIV обратился к испанским прелатами с программной речью о миссии Церкви, синодальности, призваниях и свидетельстве единства в современном мире. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отметил, что синодальный путь предполагает глубокое взаимное слушание и умение распознавать голос Божий, звучащий через церковную общину. Размышляя над задачами благовестия, он предложил образ паломничества к Богу, в котором важно сочетать свободу обновления с верностью духовному наследию.

Особое внимание Папа уделил богатому христианскому наследию Испании, назвав его драгоценным сокровищем, способным и сегодня привлекать людей красотой веры, в том числе неверующих, и культурными связями, глубоко вплетёнными в духовную самобытность народа. Вместе с тем он предостерёг от привязанности к структурам, которые уже не служат миссии Церкви.

Говоря о современных вызовах, Епископ Рима указал на необходимость искать новые формы общения с обществом, использовать понятный современному человеку язык и строить отношения уважительного диалога.

Папа отметил, что в эпоху растущей поляризации христианские общины призваны являть миру пример единства, в котором различные дары и харизмы не разделяют, а взаимно обогащают друг друга; лик Христа узнаётся в живой мозаике Церкви.

«Мы (епископы) призваны быть зримым источником единства, прежде всего со Христом, с любовью храня полученную веру, в послушании Слову Божиему и живой Традиции Церкви; затем, в общении с Преемником Петра и со Вселенской Церковью, с духовенством и со своей епархиальной общиной, с богопосвященной жизнью, с церковными движениями, объединениями и со всей подлинной харизмой, которую Святой Дух дарует для всеобщего устроения. Ваша миссия требует единства, содействия диалогу, исцеления расколов и сопровождения людей, вверенных вашей заботе».

По словам Епископа Рима, забота о призваниях не может сводиться к статистике. Новые священники рождаются там, где есть живые общины, радостное свидетельство веры и семьи, являющие красоту верности Христу. Епископы призваны обеспечивать качественную подготовку семинаристов и развивать активное сотрудничество между епархиями.

Святейший Отец вновь подчеркнул необходимость правды, справедливости, исцеления и профилактики в отношении жертв злоупотреблений со стороны духовенства, призвав Церковь отвечать искренним вниманием, действенной защитой и реальными путями к исцелению.

В конце встречи Лев XIV вверил испанских прелатов заступничеству Пресвятой Богородицы, Матери единства и надежды, и завершил молитвой св. Иоанна Авильского, небесного покровителя испанского духовенства: «Если Ты посылаешь меня, Господи, делать то, что делал Ты, даруй мне Твоё сердце».