Первый день визита Св. Отца в Мадрид: посещение приюта и встреча с испанской молодёжью

6 июня, в первый день пребывания в Мадриде, Епископ Рима посетил дом для приёма людей, оказавшихся без крова, а также встретился с 600 тысячами молодых паломников, сообщает Vatican News.

После своего выступления в Королевском дворце Святейший Отец отправился приют «Cedía 24 Horas» — круглосуточный центр социальной помощи под эгидой местного отделения «Каритас». Кардинал-архиепископ Мадрида произнес вступительное слово, сказав, что «каждый, кто находится в Мадриде, сам из Мадрида». Папа с благодарностью ответил, что он действительно чувствует себя настоящим мадридцем «в большой семье, где, как и во всех семьях, происходят чудеса любви».

Некоторые обитатели приюта поделились историями своей жизни: «Болезненными, но прежде всего светлыми историями, в которых, как в зеркале, отражается любовь Бога», — прокомментировал Папа Лев. Он также упомянул о мадридской традиции рождественских вертепов:

«Огни и голоса, звуки, которые в рождественские праздники касаются наших сердец и вызывает на глазах слезы, на самом деле мы несем в себе, с собой и посреди нас в течение всего года, а сегодня они как никогда живы и ярко сияют в этих помещениях, вокруг простых и гостеприимных “яслей”».

Обращаясь к персоналу дома, Папа подчеркнул: любовь Христова побуждает служить братьям, а милосердие и забота – это экзамен на нашу веру.

«Даже христиане во многих случаях поддаются влиянию взглядов, сформированных мирскими идеологиями или политическими и экономическими тенденциями, что приводит к несправедливым обобщениям и ошибочным умозаключениям. Тот факт, что проявление благотворительности презирается и высмеивается, словно навязчивая идея нескольких человек, а не пламенное сердце миссии Церкви, наводит меня на мысль, что мы всегда должны перечитывать Евангелие, чтобы не рисковать заменить его мирским менталитетом. Бедные не должны быть забыты, если мы не хотим оставлять вод живого потока Церкви, берущего свой исток из Евангелия и приносящего плод в каждый период истории», — процитировал Папа свое апостольское увещание Dilexi te.

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Вечером на площади Лима в Мадриде Папа Римский встретился с 600 тысячами молодых паломников. Лев XIV вышел на сцену вместе с 30 юношами и девушками, которые затронули волнующие их темы от имени всех собравшихся.

На вопрос о святых, сыгравших важную роль в его жизни, Папа привел примеры Отца Церкви IV века св. Иоанна Златоуста, испанского епископа св. Фомы из Вильянуэва и св. Турибия Монгровехо, который был миссионером в Перу в XVI веке. В каждом из них Папа отметил стремление к истине и любовь, с какой они проповедовали Слово Божие. «Если они смогли, то почему не я?» – повторил Св. Отец вслед за св. Августином. Папа призвал молодых людей вдохновляться примерами людей веры. Он отметил, что во время своего пребывания в Перу встретил много христиан, чье свидетельство помогло ему еще больше следовать за Иисусом.

Один из вопросов касался распознавания голоса Бога в шуме современного мира. Папа посоветовал молодежи больше пребывать в тишине: сознательный отказ от шума лишает его возможности нас отвлекать и разрушать. Необходимо слушать Живое Слово Бога – Иисуса Христа, чтобы уметь распознавать Его голос. Он звучит в Писании, которое несет человечеству обетование о спасении. Особое пространство тишины, где можно быть самими собой в присутствии Бога, – это Поклонение Пресвятым Дарам.

Молодежь затронула также тему сопровождения тех, кто только встал на путь обращения. Папа напомнил, что никто из нас не является учителем, но все мы – ученики Христа. Он призвал молодых поступать по образу Христа: быть пастырями, воспитателями и друзьями.

Последние вопросы касались миссии молодежи в современном мире. Папа привел цитату из древнего текста Писем Диогена: «Христиане в мире – как душа в теле». Развивая эту мысль, он продолжил:

«Ученики Иисуса – это всегда люди своего времени, но никогда не пленники мимолетной эпохи. Мы свободны во Христе! Его любовь освобождает нас. Видя вас, молодые люди, наполненных энтузиазмом веры, я возлагаю большие надежды на вашу способность нести свидетельство Христа в мир, в том числе в цифровых медиа, и передавать миру красоту Евангелия».

Встреча и день завершились поклонением Пресвятым Дарам и апостольским благословением.