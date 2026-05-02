Заявление в связи с периодом вакантной кафедры в Архиепархии Божией Матери в Москве

2 мая пресс-служба Святого Престола объявила о том, что Римский Понтифик Лев XIV принял прошение об отставке, поданное архиепископом Павлом Пецци, Митрополитом Архиепархии Божией Матери в Москве, в соответствии с кан. 401 § 2: «Диоцезному епископу, который по слабости здоровья или по другой веской причине окажется не вполне способен исполнять свою должность, настоятельно предлагается подать прошение об отставке от нее».

Одновременно было объявлено о том, что Святейший Отец назначил апостольским администратором ad nutum Sanctae Sedis («по распоряжению Святого Престола») вспомогательного епископа Архиепархии Николая Дубинина, на которого тем самым возлагается временное управление диоцезом на период вакантной кафедры, который продлится до того, как новый правящий епископ будет избран и вступит в каноническое обладание Архиепархией.

Решение со стороны епископов об отставке в силу состояния здоровья или иных причин, препятствующих им в должной мере исполнять свое служение, что было редкостью в прошлом, стало встречаться чаще в последнее время. В связи с этим в ноябре 2014 г. Папа Франциск утвердил «Положения об отставке епархиальных епископов», в котором, в частности, сослался на Декрет II Ватиканского Собора Christus Dominus «О служении епископов», где говорится:

«Поскольку пастырское служение Епископов столь важно и ответственно, диоцезных Епископов и других лиц, приравниваемых к ним правом, настоятельно просят подавать в отставку — либо по собственному почину, либо по приглашению полномочной власти, — если из-за преклонного возраста или по другой серьезной причине они уже не справляются со своими служебными обязанностями» (Christus Dominus, 21; ср. кан. 401 § 2 ККП).

Следуя этим словам Собора, Папа Франциск подтвердил, что «достойным признательности со стороны Церкви является жест тех, кто, руководствуясь любовью и желанием лучше служить общине, считает необходимым в связи с немощью или иной серьезной причиной уйти с должности Пастыря до достижения возраста семидесяти пяти лет. В таких случаях верующие призваны проявлять солидарность и понимание к тому, кто был их Пастырем, охотно оказывая ему помощь в соответствии с требованиями милосердия и справедливости, как это предусмотрено каноном 402 §2 Кодекса канонического права» (Рескрипт на аудиенции Его Святейшества об отставке епархиальных епископов, 03.11.2014)

Согласно кан. 187 «каждый человек, находящийся в здравом рассудке, может по справедливой причине отречься от церковной должности». Если прошение епископа об отставке было принято, то он сохраняет за собою титул епископа своего диоцеза «на покое», и при желании может сохранить местожительство в этом диоцезе, если только в определенных случаях, ввиду особых обстоятельств, Апостольский Престол не распорядится иначе. Конференция епископов должна позаботиться о том, чтобы ему было обеспечено подобающее и достойное содержание, причем первостепенные обязательства возлагаются на тот диоцез, которому он служил (кан. 402).

Согласно кан. 419 ККП после отставки диоцезного епископа временное управление диоцезом переходит к вспомогательному епископу для того, чтобы в течение восьми дней должен созвать Коллегию консультантов, которая должна избрать диоцезного администратора — если только Святым Престолом не будет предусмотрено иного. В данном случае Святой Престол счел нужным непосредственно назначить апостольского администратора. Администратор на время вакантной кафедры исполняет обязанности и пользуется властью диоцезного епископа — за некоторыми исключениями, которые определяются нормой: «Пока кафедра остается вакантной, никаких новшеств вводить не следует» (кан. 428 § 1).

После того, как кафедра становится вакантной, приостанавливается власть генерального и епископского викариев, если они не возведены в епископское достоинство (кан. 481 § 2). Прекращается деятельность пресвитерского совета; его обязанности исполняет коллегия консультантов (кан. 501 § 2); прекращает свое существование пастырский совет диоцеза (кан. 513 § 2); деятельность совета по экономическим вопросам продолжается. Сохраняют свои должности канцлер, нотариусы и секретари курии (кан. 485), эконом диоцеза (кан. 494 § 2), судебный викарий и судьи церковного суда (кан. 1422).

Согласно литургическим нормам (см. Декрет Cum de nomine Episcopi от 05.09.1972), в период вакантной кафедры, если был назначен апостольский администратор, то в Евхаристической молитве следует поминать его («с епископом нашим Николаем…») — до того, как избранный епископ канонически вступит в обладание диоцезом.

Священники призываются служить Святую Мессу «Об избрании епископа» (Римский Миссал стр. 1106). В молитву верных следует включить соответствующие прошения, например:

– За назначенного апостольского администратора, епископа Николая, — да поддержит, просветит и укрепит его благодать Божия в служении, доверенном ему ради блага нашей поместной Церкви, — Господу помолимся.

– За архиепископа Павла, который восемнадцать лет служил как правящий епископ нашей Архиепархии, — да ощутит он благодарность народа Божия за его щедрое служение и продолжит следовать своему призванию, — Господу помолимся.

Всех верующих призываем соединиться в молитве искренней благодарности за долгое и верное служение архиепископа Павла и о нужной благодати для него, о Божией помощи и содействии народа Божия для епископа Николая в этот переходный период, о единстве и согласии для нашей поместной Церкви, и о том, чтобы Бог через решение Святейшего Отца ниспослал ей нового предстоятеля, который был бы «мужем по сердцу Его» (ср. Деян 13, 22).

Свящ. Кирилл Горбунов

Пресс-секретарь Архиепархии

Москва, 2 мая 2026 г.

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве