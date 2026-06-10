Юбилей у владыки Штефана Липке — 25 лет назад он стал диаконом

Сегодня вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске владыка Штефан Липке SJ отмечает знаменательную годовщину: ровно четверть века назад, 10 июня 2001 года, в городе Хильден он был рукоположен во диаконы епископом Фридхельмом Хофманном. (Через год, 7 июня, в Кёльне его рукоположит во пресвитеры кардинал Йоахим Мейснер.)

Будущий священнослужитель родился 31 декабря 1975 года в немецком городе Эссен. Образование он получил в Государственном университете Бонна и Высшей духовной семинарии Кёльна.

Стремление к познанию церковной истории привело его в Папский Григорианский университет в Риме, где он углублял свои знания.

В 2006 году он сделал важный шаг, вступив в новициат Общества Иисуса в Нюрнберге. Путь духовного совершенствования завершился торжественными обетами, принесёнными 18 мая 2019 года, что стало свидетельством его полной преданности служению.



Редакция «Сибирской католической газеты» от всего сердца поздравляет юбиляра и желает ему обильного благословения Божия, душевных сил, здоровья, радости и дальнейших плодотворных трудов на благо верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви!

Многая и благая лета!

(Предлагаем также вниманию читателей большое интервью владыки Штефана, которое он дал нашему изданию накануне своей епископской хиротонии в начале прошлого года — «Юбилей жизни, или Путь Церкви как паломничество»)