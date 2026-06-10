В Риме проходит научная встреча о старости

10 июня в Риме по инициативе Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни проходит научная встреча с участием экспертов, представителей Церкви и академического сообщества, посвященная пастырскому попечению о пожилых людях. В центре обсуждения — тема «Мост к небу. Учительство хрупкости во времена силы».

По этому случаю Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин направляет послание от имени Папы Льва XIV и от себя лично префекту Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни кардиналу Кевину Джозефу Фарреллу, призывая по-новому взглянуть на старость и значение человеческой уязвимости.

Старость является «сложным периодом жизни, богатым перспективами», а сама инициатива имеет большое значение для Церкви, которая всегда признавала особую роль пожилых людей в жизни христианских общин, отмечает Паролин.

Рост продолжительности жизни ставит перед Церковью и обществом вопросы о смысле старости, ценности времени, прожитого в состоянии немощи, и достоинстве человеческой жизни. По словам кардинала, размышление на проходящей встрече поможет искать ответы на эти вызовы, затрагивающие общую ответственность.

Иерарх напоминает слова Папы Льва XIV о том, что хрупкость является «частью того чуда, которым мы являемся». Она обладает духовным и общинным измерением, поскольку напоминает человеку о его зависимости от других людей и нужде в Боге.

«Пожилые люди, спокойно принимая ограничения, связанные с течением лет, не скрывая их и не стыдясь, могут быть учителями жизни, способными показать всем, особенно молодым, что ценность человеческого существования измеряется не эффективностью и не самодостаточностью, а способностью любить и позволять любить себя, отдавать и принимать», — отмечает Паролин. Старость предстает как время благодати, а сама человеческая слабость, по слову апостола Павла, оказывается «местом особого действия Бога»: «Бог избрал немощное мира, чтобы посрамить сильное» (1 Кор 1,27).

Общество все больше живет по логике соперничества и производительности, где сила воспринимается как превосходство. В противоположность этому Церковь возвещает Евангелие о кротости сердца (ср. Мф 5,5; 11,29) и о безоружном и обезоруживающем мире, основанном на признании в каждом человеке брата, а не врага.

Завершая послание, глава Госсекретариата Ватикана выражает надежду, что работа участников встречи будет содействовать более глубокому вниманию к положению и к достоинству пожилых людей, а также укреплению в них сознания ответственности за передачу духовных и нравственных ценностей будущим поколениям.

В конце послания Паролин передает участникам апостольское благословение Папы Льва XIV.



Источник: русская служба Vatican News

