Пылающее сердце: 4 причины почитать Святейшее Сердце Иисуса

Наступил июнь, и многие из нас наслаждаются теплой погодой и ясным небом с шашлыками, отпуском и временем на открытом воздухе. Но есть еще один важный аспект этого месяца — литургический: Святая Церковь посвятила июнь почитанию Святейшего Сердца Иисуса.

К сожалению, преданность Святейшему Сердцу была практически оставлена в последние десятилетия. Многим, пренебрегающим традицией, кажется, что это устаревшее почитание – пережиток далекого прошлого, которое они вскоре забудут. Но преданность Святому Cердцу – это не почитание, характерное для того или иного времени или места. Это то, что всегда актуально для нас, а сейчас – как никогда. Я хочу дать вам четыре причины любить и почитать Святейшее Сердце Иисуса.

1. Это настоящее человеческое сердце. Нам трудно понять всю глубину тайны Бога, принявшего человеческую плоть. Это главная тайна нашей веры. Всевышний Бог, Невыразимый, Господь, которому поклоняются ангелы с сокрытыми смиренно лицами … стал человеком. Он принял нашу слабость и бренность. Он покрывался потом. Он истекал кровью. Он плакал. Он трудился, любил и страдал. Он знал парализующую хватку страха, он чувствовал гнев, и он знал, что значит быть измученным.

В Святейшем Сердце мы видим сердце как человеческое, так и Божественное, но больше всего сердце плотское. Святейшее Сердце напоминает, что Христос не просто принял часть нашей человечности, но всё ей присущее. Это должно принести нам утешение, «ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушён во всём, кроме греха» (Евр. 4:15).

2. Это сердце, горящее любовью. Святейшее Сердце – пылающее сердце. Это сердце, поглощенное любовью к человечеству – но человечеству не абстрактному. Христос любит каждого из нас, как если бы мы были единственной душой, которую он когда-либо сотворил. Он бы пережил всю драму искупления только для вас. Святейшее Сердце – это напоминание и обетование, что “так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единственного», и что «не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него” (Ин 3:16-17).

В минуты нашей слабости и неудач так легко отчаяться и потерять надежду. Так легко поверить, что Бог должен ненавидеть нас, что он отверг нас и приговорил к адскому огню. В такие моменты мы должны смотреть на Святейшее Сердце, ибо там мы не увидим осуждения и гнева, а скорее увидим неиссякаемую любовь нашего Бога и Спасителя, который любит нас и отдал себя за нас.

3. Это раненое сердце. Страдания – часть человеческой участи. Все мы однажды будем страдать. Святейшее Сердце Иисуса напоминает нам, что наш Бог знает, что такое страдание. Его Святейшее Сердце пронзено, оно окружено шипами. Оно было сердцем, познавшим боль предательства, физических страданий и оставленности.

Иногда мы склонны верить, что Христос страдал не совсем так, как мы; что, возможно, это все представление и лицедейство. Мы предполагаем, что он обладал каким-то Божественным преимуществом, которое делало его страдания иными и какими-то менее болезненными. Но это не так. Единственное преимущество, которое дала Христу его божественность, – это способность страдать больше, чем мог бы испытать любой другой человек. Его страдания были так велики, что убили бы нас с вами.

Никогда не верьте ни на мгновение, что Христос не может отождествить с вашей болью, как бы она ни была тяжела. Святейшее Сердце ранено и пронзено. Это – страдающее и кровоточащее сердце, и оно напоминает нам, что” ранами Его вы исцелились » (1-е Петра 2:24).

4. Это сильное сердце. Наше общество видит в любви и страдании проявление слабости. Соответственно, мы боимся страдать и боимся любви. Но хотя оно поглощено любовью и пронизано страданием, Святейшее Сердце – не слабое сердце. Это сердце Льва – Льва из колена Иудина. Это неистовое сердце, мужественное сердце, сердце торжествующего царя. Это пронзённое и кровоточащее сердце? Это сердце воина: “Господь – муж брани, Иегова имя ему” (Исх 15:3). “Кто сей царь Славы? – Господь, крепкий и сильный, Господь сильный в брани» (Пс 24: 8).

Я уверен, что вялые и сентиментальные изображения Святейшего Сердца оказывают медвежью услугу нашему Господу. Любовь и страдания не означают слабости. Скорее, именно сила и мужество человеческого и Святого сердца Христа позволили ему страдать больше, чем когда-либо страдал и переживал любой другой человек. Он любит нас всей силой Своего Сердца. Когда мы смотрим на Святейшее Сердце, давайте не будем забывать, что, будучи далеко не слабым, Сердце Христа – это “крепкая башня; убегает в неё праведник – и безопасен” (Притч 18:11).

Вывод. В этом месяце, июне, я призываю вас медитировать над Сердцем Христа. Размышляйте о его благости, его милости, его справедливости, его мужестве и его страданиях. Созерцайте, что Он любит, что Он ненавидит, чего Он желает. И более всего – рассмотрите его самоуничижение и самоотверженную любовь к вам.

Тогда попросите Его смиренно сделать ваше сердце Своим.

Автор: Сэм Гузман

Перевод с английского Сергея Сабсая

Источник (англ.): The Catholic Gentleman