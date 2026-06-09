Достроена последняя из 18 башен храма Саграда Фамилия

Папа Римский освятит башню Иисуса Христа 10 июня. Однако до полного воплощения замысла Антонио Гауди еще далеко: осталось завершить фасад Славы, построить лестницу и разбить парк, что требует сноса целых кварталов.

Искупительный храм Святого Семейства, или Саграда Фамилия, наконец сбрасывает строительные леса, которые десятилетиями окружали его башни. Это происходит спустя 144 года после закладки первого камня.

Десятого июня, в 100-летнюю годовщину смерти Антонио Гауди (1852–1926), Папа Лев XIV должен освятить достроенную в феврале башню Иисуса Христа. Это торжественное событие знаменует символическое окончание строительства храма, хотя работы продолжатся еще около десяти лет.

Саграда Фамилия имеет 18 башен. Двенадцать из них посвящены апостолам, четыре — евангелистам и одна — Деве Марии (завершена в 2021 году и увенчана звездой). Башня Иисуса Христа — центральная и самая высокая. Ее венчает четырехконечный крест из стекла и белой керамики, который должен сиять днем и ночью, как желал Гауди. Отныне храм Святого Семейства — самый высокий в мире (172,5 м), но для Гауди инженерное достижение не было самоцелью. Для архитектора, убежденного в том, что никакое творение человека не должно превосходить творение Бога, было принципиально, чтобы его сооружение оставалось ниже близлежащего холма Монжуик (177 м).

По словам Матеу Эрнандеса, генерального директора Visit Barcelona, увидеть храм завершенным — значит стать свидетелем истории. «Мы — счастливое поколение», — говорит он, сравнивая свое переживание с тем, что чувствовали парижане, увидевшие открытие Эйфелевой башни, или те, кто застал окончание возведения Тадж-Махала в Индии.

Строительство знаменитейшего храма Барселоны началось в 1882 году под руководством архитектора Франсиско де Паула дель Вильяр-и-Лосано. Менее чем через год 30-летний Гауди, получивший звание архитектора всего пятью годами ранее, согласился его заменить. Считая природу величайшим творением Бога, он преобразил первоначальный неоготический проект в нечто такое, что не выглядело бы рукотворным. Потому-то башни храма напоминают зубчатые скалы священной горы Монсеррат, а внутреннее пространство походит на лес с ветвящимися кверху деревьями-колоннами. Представив приходу свой план, Гауди обязался завершить строительство за десять лет. В дальнейшем он пересматривал эту оценку в сторону увеличения. «Мой заказчик не спешит», — любил повторять он, имея в виду Бога.

Последние месяцы жизни Гауди провел в построенном при храме доме-мастерской. Он скончался в 1926 году, через несколько дней после того, как попал под трамвай. Архитектора похоронили в крипте готового на тот момент лишь на четверть храма.

С 1936 по 1939 год, во время гражданской войны, строительство остановилось. Большая часть чертежей и макетов, оставленных Гауди, погибла в пожаре, который анархистские группировки устроили в его мастерской.

Работы возобновились в 1950-е годы, когда новое поколение архитекторов и инженеров начало восстанавливать замысел Гауди по фотографиям, гипсовым моделям — и, как ни странно, по памяти. Вклад в сооружение храма внесли представители уже нескольких поколений семьи Барбани. Первым был каменщик Жоан Барбани-и-Вердагер, родившийся в 1884 году. «В конце XIX века он начал работать в карьерах, где колол гранитные блоки для тех, кто трудился непосредственно на стройке», — рассказывает его внук Жорди Барбани. Впоследствии одни члены семьи изготавливали гипсовые формы для колонн, другие — лепнину, скульптуры и гаргульи.

Для ремесленников задача воплотить видение Гауди была прежде всего практическим вызовом. «Из-за того, как мучительно трудно идет работа, мы мечтаем: вот бы Гауди был с нами! — шутит Барбани. — Ведь нам нужно понять его замысел, не имея возможности с ним поговорить».



Крест на башню Иисуса Христа установили в феврале.

Фото: Matthias Oesterle/ZUMA Press Wire/TASS



В 2003 году семейная компания приобрела для строительства первого робота. Арнау Барбани, сын Жорди, руководит фамильным бизнесом и внедряет новейшее программное обеспечение. «Наша задача — сделать то, что сделал бы Гауди, максимально быстро и эффективно, используя современные технологии, но не теряя сущности ручной работы», — объясняет Жорди Барбани. Он считает, что большой удачей для Гауди была возможность опереться на авторитетных каталонских ремесленников. «Без этих мастеров он не смог бы реализовать многие свои идеи, ему пришлось бы придумывать что-то другое», — считает собеседник The Art Newspaper.

Несмотря на снятие лесов, работы продолжатся еще как минимум десятилетие. Осталось завершить фасад Славы на южной стороне базилики и монументальную лестницу перед храмом, путь к которому, по замыслу Гауди, должен пролегать через парк. При его жизни реализации этих планов не мешала близлежащая застройка, однако теперь для того, чтобы разбить парк, требуется снести жилые кварталы, и эта перс­пектива вызывает серьезные споры среди горожан, учитывая, что Барселона переживает тяжелый жилищный кризис.

В заявлении для The Art Newspaper Городской совет Барселоны признал, что точное число жителей, которых затронет проект, пока не определено. По предварительным оценкам, переселить придется около 2 тыс. человек. Город утверждает, что ведет «открытый диалог» с жителями в поисках решения, включая возможность переселения на участок, уже приобретенный Строительным советом на той же улице.

Большую часть своей истории Саграда Фамилия полностью зависела от частных пожертвований. Однако сегодня, благодаря развитию туризма, работы по окончательному воплощению творения Гауди почти полностью финансируются за счет продажи билетов, стоимость которых составляет 26 евро (чуть больше 2 тыс. руб.). В 2025 году базилика приняла рекордные 4,87 млн посетителей, получив 154,5 млн евро дохода, из которых 68,4 млн были направлены на финансирование строительства.

СПРАВКА

Канонизация Антонио Гауди

Молодой Антонио Гауди верил, что строительство храма Саграда Фамилия — это миссия, доверенная ему Богом. Он отдал этому делу более 40 лет жизни, причем последние 14 лет не брался ни за какие другие проекты.

Религиозное рвение Гауди усиливалось год за годом. В 1894-м его поразила серьезная болезнь, вызванная строгим постом. Угроза для жизни привела его к духовному кризису. Преодолев его и потеряв одного за другим всех своих родных (никто в этой семье не отличался крепким здоровьем), он впал в абсолютный аскетизм. В 1926 году 73-летний Гауди попал под трамвай № 30 на Гран-Виа, и его, худого как щепка и в скромной одежде, приняли за бродягу и отвезли в лечебницу для бедняков. В конце концов друзья нашли его там при смерти, но переезжать он отказался, сказав: «Мое место здесь». После кончины Гауди преподобный Манель Тренс-и-Рибас назвал его «Божьим архитектором».

В 1992 году была основана гражданская Ассоциация по беатификации Антонио Гауди. К ней присоединилось около 80 тыс. человек со всего мира. В 2003 году ватиканская Конгрегация по канонизации святых рассмотрела петицию о способности Гауди ходатайствовать перед Богом за тех, кто ему молится. В бумагах, приложенных к петиции, сообщалось, что храм Саграда Фамилия, opus magnum Гауди, обладает силой обращать людей в веру.

В 2023 году к делу подключилась Барселонская архиепархия, создав на смену гражданской Каноническую ассоциацию по беатификации Антонио Гауди. В апреле 2025 года Папа Римский Франциск I присвоил архитектору статус досточтимого слуги Божьего. Тем самым Святой Престол официально одобрил процесс его причисления к лику блаженных. Следующим этапом после беатификации является канонизация, то есть причисление праведника к лику святых. Для этого требуется подтверждение совершенного архитектором чуда. Новый понтифик Лев XIV свою позицию по этому вопросу пока не высказал.



Александра Ф. Коэго

Источник: The Art Newspaper Russia