Папа Лев XIV освятил башню Иисуса Христа в барселонской базилике Святого Семейства (+ ФОТО)

Вечером 10 июня в барселонской базилике Святого Семейства Лев XIV возглавил торжественную Евхаристию и освятил башню Иисуса Христа, центральную и самую высокую часть знаменитого храма Антонио Гауди. В проповеди Святейший Отец назвал этот момент праздником не только для Барселоны и Каталонии, но и для всей Испании. Подробности передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима подчеркнул, что базилика Святого Семейства не просто выдающийся памятник архитектуры, но живая строительная площадка, напоминающая, что христианская жизнь всегда остаётся путём, а не завершённым проектом. Как базилика возводится из множества камней по единому замыслу, так и Церковь созидается из «живых камней», основание и вершина которых – Иисус Христос. Незавершённость храма при этом не изъян: она свидетельствует о желании и выражает обетование, которое Бог доводит до конца.

Размышляя над библейскими чтениями, Папа подчеркнул слова, обращённые некогда к царю Давиду: не человек строит дом для Бога, а Сам Бог открывает место для человека в Своём сердце. Это обетование исполнилось в Иисусе Христе. Став человеком, Он делается для нас Эммануилом, источником благодати, прощения, спасения и новой жизни, подчеркнул Святейший Отец:

«Нельзя верить в Иисуса и вести войну. Нельзя верить в Иисуса и убивать невинного ещё до его рождения. Нельзя верить в Иисуса и бросать тех, кто страдает, плачет, кто бежит от нищеты».

Говоря о новоосвящённой башне, Лев XIV напомнил, что Крест на её вершине – это крест последних, становящихся первыми; грешников, обретающих святость; мёртвых, которые воскреснут. Все три фасада базилики свидетельствуют об этом: Рождество показывает Первого, принявшего образ последнего; Страсти выражают искупление через жертву; Слава являет вечную жизнь, дарованную всем нам. Крест сияет днём, отражая солнечный свет, и светит ночью маяком для города над Средиземноморьем. Вспоминая Слугу Божьего Антонио Гауди в столетие со дня его смерти, Папа отметил, что архитектор превратил камень, свет и цвет в «духовное паломничество, ведущее к встрече со Христом, рождённым, умершим и воскресшим ради нас». Базилика продолжает традицию «Библии бедных» вслед за средневековыми соборами: красота и искусство являются выдающимися каналами благовестия.

Лев XIV призвал верующих взирать на Распятого и Воскресшего, «вознося лицо того, кто лежит в прахе». Высота базилики должна напоминать о призвании Церкви вести странствующий Народ Божий к Христу, Чей Крест «освещает путь, подобно светильнику, зажжённому в ожидании возвращения Жениха».