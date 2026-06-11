Папа в барселонской тюрьме: ошибки не определяют сущности человека

10 июня Папа Лев XIV посетил пенитенциарное учреждение смешанного типа «Брианс-1», расположенное в провинции Барселоны.

Высоко оценив служение тюремных капелланов и волонтеров епархиального душепопечения о заключенных, Папа напомнил, что каждый человек обладает достоинством в силу одного лишь факта, что он задуман, создан и любим Богом. Поэтому не существует таких ситуаций, в которых бы Господь от нас отвернулся. Обращаясь к отбывающим тюремный срок, Папа сказал:

«Вы страдаете от своего нынешнего положения. Когда к вам придет искушение чувствовать себя менее достойными или думать, что нет смысла идти дальше, поднимите взор к Тому, Кто через присутствие многих людей никогда не перестает являть вам Свою любовь и близость».

Даже когда угнетение и грусть оставляют свой след, не нужно забывать, что совершенные ошибки не определяют сущности человека. Папа сослался на «Исповедь» святого Августина, в котором тот рассказывает о своем жизненном пути, показав: когда мы уповаем на Божью благодать, мы понимаем, что в нашей жизни прошлое никогда не выносит приговор будущему, но дает возможность изменить свои решения и свой выбор.

Папа призвал держаться за Господа, Который неустанно приглашает нас к надежде, указывая на чудный горизонт, неподвластный никаким физическим барьерам.

«Каждому из вас я хочу сказать: Бог любит тебя таким, какой ты есть, но Он мечтает о том, что ты станешь лучше! Господь позволяет всем нам всегда начинать сначала, потому что быть людьми и быть христианами не означает не ошибаться, — это означает возрастать в способности к обращению, к покаянию, к исправлению и, прежде всего, к примирению и прощению».



Источник: русская служба Vatican News