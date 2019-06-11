11 июня. Святой Варнава, апостол. Память

Имя этого выдающегося деятеля раннего христианства неоднократно упоминается в Книге Деяний и посланиях апостола Павла (1 Кор 9,6 и Гал 2,13). Именно он ввел имевшего неоднозначную репутацию молодого Павла (Савла) в руководство Антиохийской христианской общины (ср. Деян 11,25-26), а затем сделал его своим главным помощником в ходе длительного миссионерского путешествия (так называемое «Первое миссионерское путешествие апостола Павла», однако его формальным руководителем был именно Варнава).

Варнава , что означает «сын утешения», – это прозвище, данное ему апостолами, а его настоящим именем было Иосия (или Иосиф). Он был из левитского рода (т.е. рода низших священнослужителей Иерусалимского храма), проживавшего в диаспоре, на острове Кипр, откуда приехал в Иерусалим, где и присоединился к общине, возглавляемой Двенадцатью апостолами, которой, согласно установлениям того времени, пожертвовал всё свое имущество. Вот как об этом сообщается в Книге Деяний: «Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что значит – сын утешения, левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов» (Деян 4,36-37).

Варнава быстро завоевал авторитет и доверие среди верных Иерусалимской общины и ее пастырей: именно его апостолы отправляют в Антиохию для духовного окормления и наставления в правой вере только что возникшей там общины (ср. Деян 11,22-24).

Позднейшие церковные авторы, такие как Климент Александрийский и св. Епифаний, утверждают, что Варнава был отправлен в Иерусалим еще в ранней юности своими родителями для обучения у знаменитого фарисейского наставника Гамалиила, и учился в его школе вместе с юным Савлом (будущим апостолом Павлом). Так или иначе, Варнава и Савл (Павел) были, видимо, давно знакомы, причем Варнава, в отличие от многих своих собратьев по вере, доверял искренности обращения Савла, еще недавно бывшего злобным гонителем Церкви (ср. Деян 9,27; 11,25).

Племянником (согласно другим вариантам текста Деяний, двоюродным братом) Варнавы был евангелист Марк.

В 49-51 гг. Варнава и Павел, спутником которых был и Марк, предприняли миссионерское путешествие, первым пунктом которого был родной Варнаве остров Кипр (Деян 13 – 14). Затем проповедь продолжилась в южных и центральных регионах Малой Азии. При этом Варнава, как и впоследствии Павел, был полностью открыт желающим слушать Благую Весть язычникам и принимал их в церковное общение, не навязывая им Моисеев Закон. Эту практику Варнава и Павел совместно защищали на Иерусалимском соборе 51 г. (Деян 15).

Но затем Варнава и Павел разошлись в воззрениях (ср. Деян 15,39 и Гал 2,13) и в дальнейшем осуществляли свое миссионерское служение отдельно друг от друга. Последний раз Варнава упоминается в Новом Завете в Деян 15,36-41, в связи с его отплытием в сопровождении Марка на Кипр. Согласно преданию, здесь же он принял мученическую кончину около 62 г.

Его мощи были чудесным образом обретены в 478 г. близ города Саламина, где впоследствии был построен монастырь во имя Апостола Варнавы.

Варнаве приписывают обнаруженное в XIX веке библеистом Тишендорфом «Послание Варнавы» – текст хорошо известный в ранней христианской общине Египта и считавшийся там богодухновенным (его упоминает Климент Александрийский). Однако современные исследователи датируют его 130 г. В этом сочинении речь идет об отношении христиан к Ветхому Завету, причем автор весьма негативно настроен по отношению к иудеям, утверждая, что для них ветхозаветное Священное Писание – это закрытая книга, а проникнуть в ее подлинный смысл могут лишь те, кто ищет в ней указания на пришествие Христа.