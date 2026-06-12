12 июня. Святейшее Сердце Иисуса. Торжество

Когда в сердце горит любовь, сердце бьется быстрее. И тогда поэты исписывают бумагу тысячей стихов, рыцари седлают коней и ломают копья во имя прекрасной Дамы, юные девы поют на вечерней и утреней заре нежные песни и все они готовы хранить свою любовь вечно. Так было и так будет – вид коней и особенно одеяния дев могут меняться, принимая порой минималистичные формы, но стремление творить, отдавать всего себя и быть верным навечно посещают любящие сердца во все времена и эпохи.

А потом мы становимся взрослыми и рассудительными, и начинаем осуждать безумства молодых. Нам начинает казаться, что миром правит расчет, прагматизм, эгоизм, материальный интерес. Сердце Иисуса хочет сегодня напомнить нам о силе и красоте Любви.

Праздник Пресвятого Сердца Иисуса – праздник безумства любви. История спасения начинается с безумного поступка Бога – Его вочеловечения. Каждое любящее сердце готово на самоограничение и смирение ради того, чтобы быть с любимым, разделять с ним радости и горести. Мы готовы на это только потому, что наше сердце создано по образу и подобию Сердца Бога. Бог Сын ограничивает Себя человеческой плотью и бессилием Младенца, чтобы быть с людьми в горе и в радости. Земной путь Иисуса завершается безумием Креста, величайшим на свете безумием, совершенным из любви. Любящее Сердце не боится отдать Себя ради жизни любимых. Любовь движет Иисусом в поединке со смертью, из которого Он выходит Победителем.

Развитие культа Святейшего Сердца Иисуса принято связывать со св. Маргаритой Марией Алакок (1647-1690) – монахиней-визитанткой из французского городка Паре-ле-Моньяль. Призыв сестры Маргариты Марии почитать Святое Сердце, как часто бывает с добрыми начинаниями, был услышан далеко не сразу. Сестры ее родного монастыря воспротивились этому культу, сочтя его новым, а потому ненужным и подозрительным. Впрочем, если вы хотя бы немного знакомы с историей Церкви, то не будете этим удивлены. Излишне консервативные сестры всё же были неправы: почитание Святого Сердца имеет древние корни. Некоторые богословы усматривают истоки теологии Сердца в ветхозаветной метафоре воды (синоним внутренней мистической жизни Бога), истекающей с правой стороны Храма (Иезек. 47:1-12).

Почитание Сердца Иисуса возникает в Европе на рубеже первого и второго тысячелетий, когда «невроз тысячного года» и ожидания конца света уже отступили, а походы на Восток, которые потомки назовут «крестовыми», были всего лишь предчувствием. Эпоха великих воинов и великих мистиков, сердца которых были отважны, а мысли – смелы. Ансельм Кентерберийский (ум. 1109) молился о том, чтобы его сердце было пронзено Словом Божиим: «пронзенное ребро Христа открывает богатства Его любви, любви Его сердца к нам». Св. Бернар Клервоский (ум.1153), вдохновлявший крестоносцев на бой и не боявшийся никаких интеллектуальных сражений, черпал силы в близости Сердца Иисусова: «Какие богатства хранит для нас Твое Святое Сердце! Я посвящаю Твоему Сердцу все свои помыслы. Все чувства и желания Твоего Сердца – мои. Я обрел это Сердце в дивной Евхаристии. В ней я обрел Сердце моего Владыки, моего Друга и моего Брата». Друг св. Бернара, Гийом из Сен-Тьерри, приглашал духовно «войти в самое сердце Иисуса, войти в Святая Святых». Св. Хильдегарда Бингенская (ум. 1179), не уступавшая в уме и смелости мужчинам, писала, что «сердце Иисуса – божественная женская мудрость в Боге. Сердца Иисуса и Марии – одно Сердце, сердце Софии». Святое Сердце – Сердце Воскресшего, и потому не есть ни мужское, ни женское, но одинаково близко любому человеку. Бельгийская цистерцианка св. Лиутгарда из Сен-Тронда (ум. 1246) описывала мистический опыт обмена сердцами с Иисусом. Господь, зная, что все женщины любят подарки, однажды спросил Лиутгарду в видении: «Какой дар ты бы хотела получить от Меня?» — «Я хочу Твое Сердце», — как настоящая любящая невеста ответила монахиня. Ни больше, ни меньше! «Тогда Я хочу твое», — ответствовал Господь.

О почитании Святого Сердца писали многие другие святые и мистики – св. Мехтильда Магдебургская, Фома Кемпийский, св. Тереза Авильская. В 46 монастырях и 70 конвентах Доминиканского ордена в Германии Сердце Иисуса почитали в контексте Страстей наряду со Святыми Ранами. Благочестие суровых мужчин!

Поэтому Маргарита Мария Алакок отнюдь не привнесла в церковную практику ничего нового. Знак Сердца Иисуса фигурировал даже в письмах основателя ее собственной конгрегации – св. Франциска Сальского к св. Иоанне Франциске де Шанталь. Скорее, ей была поручена Господом непростая миссия официального установления культа в Церкви. Поскольку Сам Иисус в видении попросил ее заняться учреждением праздника Его Сердца, последние семнадцать лет своей жизни св. Маргарита Мария посвятила не столько мистическому созерцанию, сколько решению оргвопросов – сочинению «Автобиографии» с описанием собственных видений, написанию писем в монастыри различных конгрегаций, беседам со священниками – особенно с иезуитами, известными именно своим умением решать оргвопросы.

В какой-то момент сторонников культа Сердца Иисуса посетила гениальная идея использовать современные медиа – отпечатать образ с гравюры и распространять его для частных молитвенных практик. В 1689 г., по свидетельству самой Маргариты Марии, эти гравюры уже имели массовое хождение на территории Франции. На них было изображено «Божественное сердце на пылающем фоне, блистающее более, чем Солнце, и прозрачное более, чем хрусталь. На нем была драгоценная рана. Оно окружено терновым венцом … Над ним был Крест, означающий, что с момента Воплощения, когда оно забилось, Крест был укоренен в нем». Разумеется, изображение носило эмблематический характер и не должно было представлять собой физиологически верную картину сердца.

Распространяя почитание Святого Сердца св. Маргарита Мария и активно поддержавшие ее иезуиты продолжали героические традиции Средневековья. Гравюры с Сердцем в терновом венце должны были стать духовным оружием в обращении кальвинистов во Франции и Швейцарии, а также в полемике с янсенистами. В это же время среди католиков возникает обычай приносить ex voto в форме сердца, которые помещались в храмах как знаки благодарения или после совершения покаянных практик. Появляются и первые живописные образы Пресвятого Сердца: на них молящиеся могли видеть не только горящее сердце, но и самого Иисуса, протягивающего Свое Сердце как бескорыстный дар людям. Почитание Сердца Иисуса, и особенно практика принятия Причастия в каждую первую пятницу девяти месяцев последовательно (призыв, обращенный Иисусом к св. Маргарите Марии Алакок) не только способствовали обновлению евхаристической жизни католиков, но и помогли Церкви устоять в век Просвещения – век секуляризма и революций.

В 1765 г. Климент XIII официально утвердил в церковном календаре праздник Святого Сердца и соответствующий ему текст литургии. Не прошло и ста лет! В 1794 г. Пию VI в булле Auctorem fidei снова пришлось защищать почитание Сердца Иисуса. Но когда во Франции началась великая революция, стало ясно, что Святое Сердце стало подлинным сердцем католической Франции. Красный знак – сердце с крестом – нашивали на одежду повстанцы в Вандее, сопротивлявшиеся революционному атеистическому и антицерковному режиму. (Забегая немного вперед, добавлю, что эмблему Святого Сердца использовали повстанцы-кристерос в Мексике, защищавшие свободу Церкви в 1926-1929 гг., и карлисты в Испании, боровшиеся против коммунистов). Пылающее сердце становится символом жертвенного подвига.

Конец XIX и первая половина XX столетий стали подлинным «веком Святого Сердца». После поражения во франко-прусской войне Национальная Ассамблея Франции подтвердила всенародный обет построить на Монмартре базилику, посвященную Сердцу Иисуса. Именно в этом белоснежном храме, возвышающемся над Парижем, Вселенская Церковь была посвящена Святому Сердцу с одобрения Папы Пия IX. Лев XIII в 1899 г. пошел еще дальше и посвятил Святому Сердцу всё человечество. В этом же году он одобрил и официально утвердил текст Литании Святому Сердцу, которую мы читаем и по сей день.

История этой Литании показывает,что подлинное богатство Церкви отнюдь не сваливается из Рима на головы верующих путем готовых инструкций и предписаний, а созидается постепенно духовным трудом и молитвой многих поколений христиан. Первые варианты Литании Святому Сердцу появились в XVII веке и были сформулированы на основе более ранних средневековых молитв. В 1686 г. литанией к Сердцу Иисуса молилась французская монахиня, сестра Магдалена Жоли из Дижона. В 1691 г. этот текст был дополнен иезуитом о. Круазе, а в 1718 г. в Марселе блаженная Анна Магдалена Ремюза добавила свои 17 воззваний. Таким образом, в 1899 г. Литания включала ровно 33 воззвания, соответствовавших 33 годам земной жизни Иисуса. Такая вот божественно-историческая математика.

В начале 1900-х гг. Пий Х предписал завершать каждую Мессу троекратным воззванием: «Святейшее Сердце Иисуса, помилуй нас». В 1915 г. Бенедикт XV дал полную индульгенцию семьям во всём мире, которые пожелали бы установить у себя дома статую Иисуса с пылающим Сердцем. Для этой семейной церемонии был написан специальный молитвенный чин. В межвоенный период пастырей побуждали устанавливать фигуры Христа с горящим Сердцем и простирающего пронзенные руки у входов в храмы, больницы, школы и университеты. Сердце Иисуса – сердце Пастыря, открывающего Свои объятия каждому человеку. Наконец, в самый разгар Второй мировой войны Пий XII одобрил Апостолат молитвы, целью которого было распространение Царства Божия через молитву и воздаяние Святому Сердцу.

И сегодня почитание Сердца Иисуса остается живой практикой, которая продолжает развиваться порой в очень необычных формах. Не верите? Тогда встречайте участников американской Автолиги Святого Сердца!



Это братство «молитвенного и ответственного вождения» было основано в 1955 г. отцом Грегори Бизи, SCJ, как часть его апостолата среди водителей-дальнобойщиков.

Члены братства не только регулярно участвуют в Мессе и читают молитву Святому Сердцу, но и устанавливают на лобовом стекле его образ.

Сердце Иисуса зовет вперед, к себе, ведь Любовь – безумная Любовь Бога! – никогда не иссякнет.



Автор — Анастасия Паламарчук