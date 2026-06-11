Футбол и вера: ответ Папы Римского на вопросы ребёнка

10 июня в барселонском приходе Св. Августина Папа Лев XIV встретился с делегатами благотворительных и социальных структур архиепархии. Перед основным обращением Святейший Отец ответил на вопросы шестилетнего Ренцо, который заранее прислал ему письмо на испанском языке. Передает русская служба Vatican News.

Первый вопрос касался футбола. Вместо простого ответа Папа воспользовался возможностью напомнить о ценности взаимной поддержки и командного духа. По его словам, футбол учит тому, что жизнь нельзя прожить в одиночку: даже самый талантливый игрок не поймёт сути игры, если не умеет отдавать пас. Так же и человек не сможет по-настоящему понять жизнь, «если не научится жить с другими и ради других». Святейший Отец признался, что любит теннис и с интересом относится к футболу, однако главным считает не спортивные достижения, а способность действовать вместе ради общей цели.

На встрече с делегатами благотворительных и социальных структур архиепархии Барселоны



Отвечая на вопрос о том, мечтал ли он в детстве стать Папой Римским, Лев XIV рассказал, что никогда не думал об этом, но уже тогда чувствовал желание посвятить свою жизнь Богу. Он подчеркнул, что важнее любой профессии или жизненного пути остаётся дружба со Христом, которая помогает человеку распознать своё призвание.

Размышляя над вопросом о страданиях и несправедливости, Епископ Рима признал, что на него нет простого ответа. Он напомнил о крестной смерти Иисуса Христа и Его воскресении, подчеркнув, что Господь никогда не оставляет своих детей и даёт силы проходить через испытания.

Особое внимание Папа уделил теме одиночества пожилых людей: нельзя допускать, чтобы старики чувствовали себя забытыми и ненужными, даже если это не наши бабушки и дедушки.

Последний вопрос касался прощения. Лев XIV напомнил евангельский призыв прощать всегда, пояснив, что это не означает забыть причинённое зло. Прощение не позволяет ненависти завладеть сердцем, оно открывает путь к внутреннему исцелению и миру Божьему.