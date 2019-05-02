2 мая. Святой Афанасий, епископ и Учитель Церкви. Память

Святой Афанасий, епископ Александрии Египетской, прозванный также «Великим», известен как несгибаемый борец с ересью арианства, как последовательный защитник Никейского Символа веры и как крупнейший богослов, одним из первых обосновавший догмат Святой Троицы.

Он родился в столице Египта в благочестивой христианской семье между 295 и 298 годом. Один из источников утверждает, что он был поставлен на Александрийскую епископскую кафедру в возрасте 33 лет. Известно, что Афанасий стал епископом в 328 г., и тогда годом его рождения следует считать 295 г. Но по другим сведениям, он был хиротонисан во епископы еще не достигнув возраста 30 лет, что сдвигает год его рождения на 298 г. или даже позднее.

«Житие» Афанасия сообщает, что он с раннего детства проявлял особый интерес к церковным богослужениям и вообще к жизни Церкви. В частности, он верховодил детскими играми, в которых сам выступал в роли епископа, а других мальчиков назначал пресвитерами и диаконами. Детей-язычников он лично катехизировал, а затем совершал над ними обряд Крещения на берегу моря. За этим занятием маленького Афанасия застал епископ Александрийский Александр, а поскольку «детское Крещение» совершалось в полном соответствии с церковным чином, епископ признал его действительность, дополнив его таинством Миропомазания, а Афанасия взял себе на воспитание.

Правда, далеко не все современные исследователи считают эту историю исторически достоверной, однако фактом является близость молодого Афанасия к епископу Александру, который возвел его в сан диакона и сделал своим секретарем.

В 325 г. диакон Афанасий сопровождал своего епископа на Никейский собор, где, в числе прочего, рассматривалось дело Александрийского пресвитера Ария, учившего, что Сын Божий имеет тварную природу, будучи всего лишь первым творением Бога-Отца.

Афанасий активно включился в соборные споры, отстаивая единосущие Отца и Сына, и эта формулировка вошла в провозглашенный Собором Символ веры, который читается в Церкви по сей день.

Будучи избран после смерти Александра епископом Александрии, Афанасий продолжил активную борьбу против арианства, однако уже в 330 г. император Константин вернул из ссылки сначала видного последователя Ария епископа Евсевия Никомедийского, а затем и самого Ария, и с тех пор арианство стало поддерживаемым государством направлением христианства. Однако Афанасий отказался принять это положение дел, а также не подчинился приказу императора, повелевшему допустить ариан к полному церковному общению.

Так началась история его борьбы за торжество правоверия, в ходе которой он противостоял четырем императорам, был осужден тремя церковными соборами, пять раз лишался своей епископской кафедры, после чего был вынужден бежать и скрываться от ареста. К 350 г. он и вовсе оказался единственным епископом восточной части Римской империи, придерживающимся Никейского исповедания. Эту ситуацию современники описывали как «Афанасий против всего мира». Но, будучи отвергнут на Востоке, святитель Афанасий нашел понимание у Римского Папы Юлия I, стараниями коего был оправдан на Сардикийском соборе 343 г., на котором также был признан Никейский Символ веры.

В последний раз вернувшись из изгнания в Александрию в 365 г., Афанасий с тех пор управлял своей Поместной Церковью вплоть до своей смерти последовавшей 2 мая 373 г. В 368/369 годах он созвал большой антиарианский собор с участием 90 епископов Египта и Ливии, на котором было принято «Послание африканским епископам», призывавшее соседнюю Карфагенскую Церковь занять четкую позицию против арианской ереси.

В своем тринитарном учении епископ Афанасий, отстаивая единосущие и равное Божественное достоинство Отца и Сына, придерживался также взглядов на двойное исхождение Святого Духа, в дальнейшем более свойственных богословской традиции Западной Церкви. По убеждению Афанасия, Дух имеет такое же отношение природы и порядка к Сыну, как Сын к Отцу: «Как Сын говорит: “Всё, что имеет Отец, есть Мое”, так найдем, что всё это через Сына есть в Духе», причем «не Дух сочетает Сына с Отцом, но скорее Дух приемлет от Слова».

Из небогословских сочинений епископа Афанасия следует отметить его «Житие Святого Антония (Египетского)», ставшее образцом для позднейшей житийной литературы. С жизнью анахоретов Фиваидской пустыни святитель познакомился во время одного из своих изгнаний, когда вынужден был скрываться у них от ареста, а затем прославил этот тип монашеской жизни своим пером, чем вызвал новый всплеск иноческих призваний.