В Юрге совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям собрался в католическом храме (+ ФОТО)

В Юрге совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям собрался в католическом храме (+ ФОТО)

Июнь 27, 2025

В четверг 26 июня в католическом храме Святого Духа состоялось выездное заседание Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе города Юрги ().

Возглавила мероприятие заместитель главы этого города Елена Валерьевна Алмаева. К заседанию в режиме онлайн подключились также представители школ, музеев и других учреждений муниципалитета, в которых в общей сложности работает до полутора тысяч человек.

Нынешнее заседание совпало с началом пастырского визита Вспомогательного Епископа Преображенской епархии монс. Штефана Липке на север Кузбасса — в Юргу и .

Только что приехавший из Новосибирска Преосвященный Владыка вместе с настоятелем местного прихода отцом Павлом Юрковским CSsR напомнили собравшимся о богатой католической истории этого региона, рассказав о польских ссыльных и переселенцах XIX века, а также о живущих здесь немцах, многие из которых в 1960-е годы приезжали именно в Юргу, чтобы крестить своих детей и принять другие церковные таинства.

Продолжением этой традиции в настоящее время являются проект «Музыка в храме» (о котором рассказал сам отец Павел), а также детский клуб под крылом благотворительной организации «» (его руководитель сестра представила участникам заседания свою работу с детьми разных национальностей и религий).

Участники заседания, в том числе чиновники областной и городской администраций, священнослужители Русской Православной Церкви, а также представители протестантизма и ислама, отметили серьезные успехи этого детского клуба в деле социальной адаптации и интеграции детей мигрантов. Интересно, что -участники сразу же интересовались, могут ли они рекомендовать и своим подопечным этот клуб к посещению.

А «вишенкой на торте», пожалуй, стало то, что, продлив рабочий день в связи с этим заседанием, сестра Максимилиана под вечер уже принимала под своё крыло троих новых детей из соседних домов, спонтанно поинтересовавшихся клубом.

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