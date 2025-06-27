Папа: синодальность помогает Церкви укреплять единство

26 июня Папа Лев XIV встретился с членами совета Генерального секретариата Синода епископов, передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец напомнил, что Папа Франциск придал новый импульс Синоду епископов, опираясь, как не раз он сам подчеркивал, на учительство св. Павла VI: оставленное им наследие заключается прежде всего в том, что «синодальность – это стиль, подход, который помогает нам быть Церковью, способствуя подлинному опыту участия и общения».

По словам Льва XIV, Папа Бергольо последовательно развивал это видение в ходе различных синодальных ассамблей, особенно на тему семьи, и в полной мере выразил его в нынешнем синодальном пути, ставшем итогом и кульминацией его понтификата.

«Синод епископов, разумеется, сохраняет свою институциональную идентичность, – подчеркнул Епископ Рима, – но в то же время он обогащается плодами, созревшими в этот период. Вашему органу поручено собрать эти плоды и вести размышление, устремлённое в будущее».

В конце встречи Святейший Отец пожелал её участникам плодотворных трудов, заверив в поддержке и молитве.