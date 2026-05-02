Папа Лев XIV принял отставку архиепископа Павла Пецци

2 мая Папа Римский Лев XIV принял прошение об отставке, поданное архиепископом Павлом Пецци F.S.C.B, митрополитом Архиепархии Божией Матери в Москве (Российская Федерация).

Одновременно Святейший Отец назначил апостольским администратором вакантной кафедры вспомогательного епископа Николая Дубинина O.F.M. Conv., который будет исполнять эти обязанности до назначения нового ординария архиепархии.

В заявлении пресс-службы Архиепархии Божией Матери в Москве, опубликованном 2 мая в связи с периодом вакантной кафедры, в частности, говорится:

«Всех верующих призываем соединиться в молитве искренней благодарности за долгое и верное служение архиепископа Павла и о нужной благодати для него, о Божией помощи и содействии народа Божия для епископа Николая в этот переходный период, о единстве и согласии для нашей поместной Церкви, и о том, чтобы Бог через решение Святейшего Отца ниспослал ей нового предстоятеля, который был бы “мужем по сердцу Его” (ср. Деян 13, 22)».



