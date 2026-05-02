Обращение епископа Николая Дубинина, Апостольского Администратора Архиепархии Божией Матери в Москве, к духовенству, монашествующим и всем верным мирянам

Archidioecesis Romana Catholica Moscoviensis Matris Dei



Administrator apostolicus

sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis

Духовенству, монашествующим

и всем верным мирянам

Римско-Католической Архиепархии

Божией Матери в Москве

Возлюбленные во Христе братья и сестры!

Сегодня объявлено решение Святейшего Отца Льва XIV удовлетворить прошение об отставке от пастырского управления нашей Архиепархией нашего дорогого Архипастыря и отца — архиепископа митрополита Павла Пецци.

В этот особый час воздадим дань глубочайшего уважения и заслуженной почести тому, кто «неустанно возвещал нам слово истины» (ср. 2 Тим 4:2). На протяжении более 18 лет служения в нашей Архиепархии Владыка Павел являл собой образ доброго пастыря, полагающего душу свою за овец. Он предстоятельствовал в радостях и испытаниях, созидал единство, укреплял церковную жизнь и своим мудрым словом вел нас ко Христу. Мы благодарим Бога за каждый дар, который Господь щедро изливал на нашу Церковь через его ревностные руки. В субботу, 30 мая, приглашаю всех выразить эту благодарность посредством участия в торжественной Святой Мессе, которую совершит архиепископ Павел в 12.00 в кафедральном соборе в Москве.

Сейчас наша Архиепархия проходит период sede vacante (вакантной кафедры). Это время сугубого духовного бодрствования. Апостолы в Сионской горнице пребывали в единодушной молитве, прежде чем Дух Святой указал путь. Так и ныне призываю всех вас к горячему и усердному единению в молитве. Будем молиться о нашей Поместной Церкви, дабы никакие силы не могли ее поколебать, но дабы она стояла твердо на камне веры Петровой, сохраняя единство духа в союзе мира.

Особенно будем просить Господина жатвы, чтобы Господь в изобилии даровал Святого Духа для назначения нового достойного Архипастыря. Доверим это избрание водительству Божию: дай, Господи, нашей архиепархии Пастыря по сердцу Твоему, мужа крепкой веры, нелицемерной любви и небесной мудрости, который с ревностью поведет вверенную ему паству. Во всех приходах и общинах Архиепархии прошу включать такую интенцию в Молитву верных во время Святой Мессы, а также в Прошения Утрени и Вечерни.

Да укрепит нас Пресвятая Богородица, Покровительница нашей Архиепархии, в ожидании и уповании. Будем хранить мир между собой, ибо там, где мир и любовь, там пребывает Бог.



С благословением,

+ Николай Дубинин

Москва, 2 мая 2026 г.

