1 мая. Святой Праведный Иосиф Труженик
Воспоминание Иосифа-Труженика в Международный День Труда 1-го мая отмечается в Католической Церкви с 1955 г. Таким образом Церковь – по примеру святого Иосифа и по его ходатайству – выражает свое убеждение в значимости человеческого труда как в земном, так и в духовно-благодатном аспекте. Любой труд дает человеку возможность приобщиться к делу Бога-Творца, а в Иисусе Христе претворяется – в той мере, в какой он одушевлен любовью к Богу и людям – в истинную молитву и апостольское свидетельство.
Напомним, что в Преображенской епархии во имя Иосифа Труженика освящен храм в Сургуте. Мы поздравляем духовенство и верных этого прихода с их престольным праздником.
Ты будешь есть от трудов рук твоих… (Ср. Входной антифон, Пс 128(127),1-2). Представляя нам сегодня святого Иосифа как идеал, Церковь не «канонизирует» определенных форм труда, а подчеркивает значимость и достоинство труда как такового. В первом чтении сегодняшней святой Мессы (Быт 1,26; 2,3) из Книги Бытия человек показан участником дела Сотворения мира. Священное Писание повествует и о том, как Бог поместил человека в Эдемском саду, чтобы возделывать его и хранить его (Быт 2,15). Труд – это заповедь, изначально данная человеку Богом. В ней отражен «тварный» статус человека и выражено его достоинство. Труд – это форма сотрудничества человека с Провидением Божиим, действующим в мире. «Мир существует также и для того, чтобы мы возделывали и совершенствовали его. Необходимость “завершить” дело Божие формирует пространство человеческого труда. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал (Быт 2,2). Давая столь антропоморфное описание “трудов” Бога, Библия (…) высвечивает обязанности человека по отношению к миру. “Труды” Бога – это пример для человека, призванного не только жить в мире, но и “созидать” его, становясь таким образом “соработником” Бога», — пишет св. Иоанн Павел II в своем Апостольском обращении Dies Domini. Из-за первородного греха изменилась форма этого соработничества: «проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей…, — читаем мы в Книге Бытия, — в поте лица твоего будешь есть хлеб…» (Быт 3,17-19).
То, что должно было быть радостным и приятным, стало трудным, а часто – изнурительным. Однако по прежнему труд человека связывает его с Творцом и содействует делу Искупления. Правда, в виду тяжелых условий, в которых порой приходится трудиться, сам труд многими воспринимается как наказание. В других случаях в отдалившейся от Бога цивилизации труд рассматривается исключительно как товар (предмет купли-продажи) или становится «средством эксплуатации». При этом бывает нелегко должным образом оценить его значимость и достоинство. В труде часто видят лишь средство зарабатывания денег, и именно заработок считают его единственной целью. Труд может превратиться и в оружие тщеславия, эгоистического самоутверждения, самопревозношения. Во всех этих случаях вольно или невольно забывают о подлинном смысле труда, призванного стать соработничеством с Богом и жертвоприношением в Его честь, а также упражнением в естественных и богословских добродетелях.
На протяжении многих веков в труде видели лишь средство заработка, рассматривали его как нечто неприятное и унизительное. Так и в нашем материалистическом обществе людей оценивают в зависимости от того, «сколько они зарабатывают», в зависимости от их умения создать себе высокий уровень жизни, отмеченный ненужной роскошью и комфортом. Пора нам, христианам, заявить во весь голос, что работа – это дар Божий, что бессмысленно делить людей на категории по роду занятий, считая одни профессии благороднее других. Труд – любой труд – свидетельствует о достоинстве человека, о его власти над творением. Он дает нам возможность совершенствования, а также средства на содержание семьи. Он соединяет нас с другими людьми и позволяет улучшать общество, способствуя прогрессу всего человечества. Вот об этой истине и напоминает нам день Иосифа-Труженика, которого можно считать образцом и покровителем всех трудящихся. Нам следует почаще обращаться к заступничеству этого святого мужа, жившего трудами рук своих. Тогда и наш труд не утратит своего достоинства и не лишится смысла. Всякий раз, когда мы забываем о Боге, «материя покидает фабричную ограду облагороженной, а человек – одичавшим» (Папа Пий XI, Энциклика Quadragesimo anno). Труд же верующего призван стать молитвой и, заступничеством святого Иосифа, угодной Богу жертвой.
Из книги Ф. Карвахала «Христос проходит рядом»
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