Достоинство через труд: поместная Церковь Австралии выступает в защиту молодежи

В преддверии праздника святого Иосифа Труженика австралийские католические иерархи выразили глубокую обеспокоенность по поводу растущей неуверенности среди молодежи в условиях современного сложного рынка труда.

В специальном заявлении Комиссии по социальной справедливости, миссии и служению Конференции епископов Австралии обращается внимание на то, что молодые люди все чаще сталкиваются с трудностями в поиске своего места в профессиональной жизни.

Председатель комиссии, епископ Тим Харрис, отмечает, что уровень безработицы среди молодежи достиг 10,4 процента, что значительно выше среднего показателя по стране. Многие из тех, кто имеет работу, страдают от нестабильности занятости или нехватки рабочих часов.

Проблема занятости молодежи напрямую влияет на их способность создавать семьи и планировать будущее.

По словам епископа Харриса, работа — это не просто средство заработка, а основополагающий элемент человеческого достоинства и полноценного участия в жизни общества. «Работа — часть Божьего плана развития человечества», — подчеркивает иерарх. Он отмечает, что вынужденная безработица порождает тревогу и неопределенность именно в тот период жизни, когда в сердцах молодых людей должна расти надежда.

Церковь видит решение в солидарности между государством, работодателями и семьями.

В этой связи Комиссия призывает работодателей обеспечить достойную оплату труда и стабильные условия работы. Правительство призывают принять политику, которая надежно защитит права трудящихся, а местные сообщества и семьи — обеспечить молодежи необходимую заботу и поддержку.

По мнению епископата Австралии, только благодаря совместным усилиям можно создать среду, в которой труд будет способствовать истинному процветанию каждого человека.



По материалам Vatican News