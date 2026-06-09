Встреча Папы Льва XIV с католической общиной Мадридской архиепархии (+ ФОТО)

Вечером 8 июня в рамках апостольского визита в Испанию Лев XIV встретился с католической общиной Мадридской архиепархии, сообщает русская служба Vatican News.

Грандиозное молитвенное бодрствование развернулось на трибунах знаменитого футбольного стадиона «Сантьяго Бернабеу», вмещающего более 80 тысяч зрителей. Прибывшего Папу тепло приветствовал архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобо Кано, который преподнес Святейшему Отцу парпусу – традиционный белый мадридский головной убор в знак сыновнего гостеприимства.

Программа вечера была насыщена живыми свидетельствами: перед собравшимися выступили представители епархиального совета мирян, приходских советов, духовенства, а также семья мигрантов из Перу и молодой неофит Альваро, недавно принявший крещение.

Обращаясь к многотысячной пастве, Лев XIV метафорически сравнил Церковь с полифоническим хором, где каждый голос сохраняет свою уникальность ради общей гармонии. Сухая статистика, цифры и факты не способны породить живую христианскую общину – для этого «нашему сердцу необходимо петь». Размышляя о призвании христиан в мегаполисе, Святейший Отец отметил, что Мадрид – не только европейская столица, где принимаются судьбоносные решения, но и перекресток человеческих судеб, ищущих новые возможности. Папа предостерег от опасности превращения веры в инструмент принудительного однообразия:

«В Новом Завете многоголосие свидетельствует об общении в многообразии. Это прямая противоположность тому согласию, что исчезло в Вавилоне, где люди, скованные тоталитарным и сугубо человеческим проектом, в итоге перестали понимать своего ближнего».

В качестве альтернативы вавилонскому смешению и безликой унификации Папа предложил образ ветхозаветного пророка Неемии, восстанавливавшего стены Иерусалима силами всей общины. Лев XIV процитировал свою энциклику Magnifica humanitas:

«В многообразии голосов и взглядов <…> существует светлая возможность: созидать вместе, превращая разнообразие в ресурс, а служение и диалог – в общую почву, на которой произрастают справедливость и братство».

Особое внимание Епископ Рима уделил вызовам, с которыми Церковь сталкивается в современном мегаполисе, где пульсирует совершенно новая культура. Папа призвал верующих проникать в самое глубокое «ядро души городов» и не бояться выходить за рамки привычного круга общения:

«Именно поэтому так важно не растрачивать силы и не замыкаться каждому в своей группе или в той реальности, где он уже чувствует себя в безопасности, среди людей, которые всегда поют одну и ту же мелодию. Чтобы достичь сердца города, нужно развивать в себе осознание того, что истина симфонична и всегда превосходит нас».

Святейший Отец призвал поместную Церковь относиться к епархиальным и приходским советам не как к бюрократической рутине, а как к пространству общинного распознавания. Он посоветовал священникам «вчитываться» в жизнь кварталов, культурные сдвиги и социальное напряжение в свете Слова Божьего.

«Не бойтесь творческого беспокойства и поисков нового равновесия, которые пробуждает Дух Святой, – наслаждайтесь этим!».

Лев XIV поблагодарил всех, кто поделился своими историями исцеления, обретения веры и преодоления предрассудков, особо отметив, что любовь – это единственный язык, позволяющий каждому человеку почувствовать себя дома. «Будьте для всех словно открытая Библия: пусть на ваших лицах и в вашей жизни люди встречают Слово Божье», – напутствовал Мадрид Святейший Отец.

После совместного пения молитвы «Отче наш» Папа благословил краеугольные камни новых епархиальных объектов и преподал апостольское благословение.