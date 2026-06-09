Папа встретился с жертвами злоупотреблений в Церкви Испании

8 июня в резиденции апостольской нунциатуры в Мадриде Папа Лев XIV встретился с шестью жертвами насилия со стороны духовенства и Церкви в Испании. Их сопровождали сотрудники церковных служб, оказывающих поддержку пострадавшим.

«В ходе беседы, продолжавшейся около часа, каждый из присутствовавших поделился с Папой своей болезненной историей и высказал предложения о том, как сделать более эффективным ответ Церкви на столь драматические случаи», – передает Vatican News со ссылкой на коммюнике Зала печати.

«Святейший Отец выслушал собеседников с глубоким вниманием и сердечностью, заверив от своего имени и от лица всей церковной общины в духовной близости. Он также подтвердил свою личную решимость сделать прозвучавшие предложения основой дальнейших усилий, чтобы Церковь стала по-настоящему безопасным и духовно здоровым местом, где раны обретают утешение и исцеление».



Фото встречи Папы с жертвами насилия со стороны представителей духовенства. Лица пострадавших на снимке не видны. Апостольская нунциатура в Мадриде, 8 июня 2026 года: