Рекордное пожертвование для учеников иезуитской школы: 100 миллионов долларов на стипендии

Два анонимных выпускника пожертвовали Средней школе Университета Маркетта (MUHS) в Милуоки в общей сложности 100 миллионов долларов. Это крупнейшее пожертвование в истории американских католических средних школ полностью предназначено для стипендиального фонда. Благодаря этим средствам иезуитская школа откроет двери для учеников, которые ранее не могли позволить себе обучение.

Историческое по своему масштабу обязательство состоит из двух согласованных завещательных даров по 50 миллионов долларов каждый. Это крупнейшее известное благотворительное пожертвование одной школе в истории штата Висконсин. Доноры, пожелавшие остаться анонимными, объяснили свое решение тем, что получили в школе Университета Маркетта опыт, изменивший их жизнь.

Масштаб финансовой поддержки вызвал сильный отклик в школьном сообществе. Президент MUHS, отец Майкл Марко SJ, вспоминает реакцию одного ученика, который с недоверием спросил: «Неужели это действительно происходит?» Священник подчеркивает, что наследие жертвователей выражается не просто в долларах, но и в судьбах молодых людей, которые смогут воспользоваться этой помощью.



Деньги — только на образование

Согласно воле жертвователей, средства строго зарезервированы для финансовой помощи и стипендий. Их нельзя использовать на развитие инфраструктуры или ремонт зданий — они предназначены исключительно для поддержки семей. Главная цель — устранить экономические барьеры, которые часто удерживают талантливых молодых людей от поступления в частные школы.

В настоящее время фактическая стоимость обучения в MUHS составляет примерно 26 375 долларов в год. Школа автоматически предоставляет каждому ученику грант в размере 9 900 долларов, снижая стоимость до 16 475 долларов. Тем не менее для многих семей, особенно среднего класса, эта сумма остается непреодолимым препятствием. Сегодня около половины учеников получают дополнительную финансовую помощь.



Возможность для среднего класса

Директор приемной комиссии MUHS Джон Мёллер отмечает, что пожертвование позволяет более уверенно отвечать родителям на вопросы о доступности образования. «Теперь то, сможет ли молодой человек назвать себя “хилтоппером” [учеником MUHS], определяется его потенциалом, а не финансовыми возможностями его семьи», — поясняет он. Фонд специально ориентирован на поддержку семей, которые не имеют права на минимальную социальную помощь, но и не могут позволить себе оплачивать обучение полностью.

Пожертвование совпало с завершением десятилетнего срока полномочий отца Марко на посту президента школы. За это время была реализована кампания «Спутники на пути» стоимостью 40,8 миллиона долларов, а школа получила статус Национальной школы с голубой лентой. Новые средства обеспечат прочный фундамент для его преемника, отца Дэниела Кеннеди SJ, который займет эту должность после 2025-2026 учебного года.



Пример для других

Руководство школы надеется, что этот впечатляющий жест вдохновит других доноров поддержать католическое образование. Отец Марко выразил надежду, что другие иезуитские и католические школы по всей стране последуют их примеру, находя возможности для аналогичной поддержки учеников. «Жертвователи надеются, что, объявив об этом сейчас, они вдохновят других действовать», — отметил он.

Средняя школа Университета Маркетта в Милуоки на протяжении многих лет выполняет миссию воспитания «людей для других». Новый стипендиальный фонд призван обеспечить, чтобы эта иезуитская миссия оставалась живой и доступной для широкого круга молодых людей региона Милуоки, независимо от экономических условий.



Источник: jesuit.ru