Папа призвал противостоять фрагментации знаний в эпоху ИИ

3 июня Папа Лев XIV провел частную встречу с делегатами Объединения католических колледжей и университетов США по случаю организованного ими в Риме семинара.

Папа выразил пожелание, чтобы пребывание в Риме, «в сердце Церкви», укрепило их веру и участие во вселенской церковной миссии, а их сердца были захвачены «красотой истины и величием человеческого рода, созданного Богом и искупленного Христом».

В обращении к американским гостям Папа многократно ссылался на свою энциклику Magnifica humanitas, подчеркивая важность католического образования в нашу эпоху. Одним вызовов, требующих ответа от педагогики, — это «раздробленность знания»:

«Найти тех, кто разбирается в определенной научной области, нетрудно, но многие из этих людей с трудом видят реальность в ее целостности, с трудом ставят вопросы о смысле, развивая подлинно критическое и творческое мышление».

Нередко студенты поступают в вуз в виду трудовой перспективы, и на католические университеты и колледжи возложена «благородная задача» направлять это стремление к знаниям, научить студентов искать и любить истину, задаваться вопросами о смысле жизни и достоинстве каждого человека, узнавать правду и сообразовывать с ней собственную жизнь, так чтобы «христианское мировоззрение пронизывало любой предмет и любое взаимодействие».

Развитие технологий также ставит немало задач перед педагогикой. Папа упомянул – вызвав смех у своих гостей – что распространение ИИ «делает все более затруднительной оценку работы студентов», вынуждая педагогов приспосабливать свои методы креативным образом, чтобы становление вверенных их заботе студентов было всеохватным, а это приводит к увеличению нагрузки на преподавателей.

Все эти вызовы требуют «щедрых инвестиций в образование будущих поколений», — подчеркнул в своей речи Святейший Отец.



Источник: русская служба Vatican News