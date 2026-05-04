Лев XIV хиротонисал четырёх епископов для Рима

Вечером 2 мая в базилике Св. Иоанна на Латеранском холме Папа Лев XIV хиротонисал четырёх новых вспомогательных епископов Римской епархии: Стефано Спарапани, Алессандро Дзенобби, Андреа Карлевале и Марко Валенти.

«Это праздник народа», – подчеркнул Святейший Отец в начале проповеди. Новые епископы вышли из римского пресвитерия и теперь вместе с кардиналом-викарием будут помогать Епископу Рима быть живым образом Доброго Пастыря для жителей Вечного города.

В основу размышлений Лев XIV положил евангельский образ «камня, отвергнутого строителями», который стал краеугольным. Христос, Которого мир отверг, шёл среди людей как безоружный и обезоруживающий пророк. Он искал отверженных, садился с ними за один стол, защищал и исцелял. «Никто не должен считать себя отвергнутым Богом», и в этом – сердцевина христианской вести и епископского служения.

Святейший Отец призвал новопосвящённых иерархов идти к «отвергнутым камням» современного Рима и возвещать достоинство каждого человека во Христе. Он напомнил призыв Папы Франциска быть Церковью – «полевым госпиталем», заботиться о материальных и экзистенциальных окраинах и становиться пастырями улиц.

Особое внимание Лев XIV уделил единству и стилю служения:

«Будьте людьми мира и единства, скрепляющими нитями благодати и милосердия обширные густонаселённые пространства этой епархии, согласуя различия, принимая, слушая, прощая».

Папа предостерёг итальянских иерархов от церковного карьеризма и стремления к привилегиям. Епископы должны быть доступными, чтобы священники, диаконы, монашествующие и миряне никогда не чувствовали себя одинокими.

В конце проповеди Лев XIV выразил надежду, что бедные, паломники и гости столицы смогут встретить в Церкви Рима подлинную материнскую заботу, которая и является её истинным лицом.

«Salus Populi Romani, Матерь нашего упования, да сопровождает и хранит нас на этом пути».



Источник: русская служба Vatican News

(На фото — Папа Лев XIV и новые епископы после Св. Мессы в базилике Св. Иоанна на Латеранском холме)