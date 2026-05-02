Свящ. Кирилл Горбунов: Папа Римский сам решит, когда назначить нового главу Архиепархии в Москве

Новый глава католической Архиепархии Божией Матери в Москве будет назначен Папой Римским в определенный им самим срок, рассказал РИА Новости генеральный викарий Архиепархии священник Кирилл Горбунов.

Ранее сайт Архиепархии сообщил, что Папа Лев XIV принял отставку её митрополита — архиепископа Павла Пецци — «по слабости здоровья». На время, пока кафедра архиепархии не будет занята, обязанности ее главы будет исполнять вспомогательный епископ Николай Дубинин, назначенный Папой Римским апостольским администратором.

«Нового митрополита архиепархии должен назначить папа, и он свободен в своем решении, в том числе и в том, что касается сроков», — сказал агентству о. Кирилл Горбунов.

При этом, как отметил священнослужитель, Конференция католических епископов России (ККЕР) по истечении двух сроков председательства архиепископа Павла избрала новое руководство 18 марта. Сроком на три года епископ Клеменс Пиккель избран председателем ККЕР, епископ Кирилл Климович — вице-председателем, а епископ Штефан Липке — секретарем.

Павел Пецци родился 8 августа 1960 года в городе Русси итальянской провинции Эмилия-Романья. В священники он был рукоположен в 1990 году. В 1993-1998 годах он был деканом центрального региона Апостольской администратуры для католиков латинского обряда азиатской части России (ныне это римско-католическая Преображенская епархия в Новосибирске).

П. Пецци возглавлял Архиепархию Божией Матери в Москве с 2007 года, а Конференцию католических епископов России — с 2011 года.

Николай Дубинин родился 27 мая 1973 года в Ростовской области в Новошахтинске. В 1993 году он поступил в Католическую высшую духовную семинарию «Мария — Царица Апостолов» в Москве, и через год вступил в орден францисканцев — Братьев Меньших Конвентуальных. Торжественные постоянные монашеские обеты он принес 3 октября 1998 года в Москве. Дубинин в 2020 году стал первым этнически русским католическим архиереем в новейшей истории: епископом его назначил Папа Римский Франциск.



