Ватикан объявил об отставке архиепископа Павла и о временном назначении на московскую кафедру епископа Николая

В субботу, 2 мая 2026 года, в 12 часов по римскому времени (17:00 нск) Святейший Престол объявил об отставке архиепископа Павла Пецци и о временном назначении на московскую кафедру епископа Николая Дубинина.

Rinuncia del Vescovo dell’Arcidiocesi Metropolitana della Madre di Dio a Mosca (Federazione Russa) e nomina dell’Amministratore Apostolico sede vacante

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi Metropolitana della Madre di Dio a Mosca (Federazione Russa) presentata da S.E. Mons. Paolo Pezzi, F.S.C.B., e ha nominato S.E. Mons. Nikolai Dubinin, O.F.M. Conv., Vescovo Ausiliare, Amministratore Apostolico sede vacante della medesima circoscrizione ecclesiastica.

Отставки и назначения, 2 мая 2026 г.

Отставка епископа митрополичьей архиепархии Божией Матери в Москве (Российская Федерация) и назначение апостольского администратора на вакантную должность.

Святейший Отец принял отставку с пастырского управления Митрополичьей Архиепархией Матери Божией в Москве (Российская Федерация), представленную Его Превосходительством монсеньором Паоло Пецци, F.S.C.B., и назначил Его Превосходительство епископа Николая Дубинина, O.F.M. Conv., вспомогательного епископа, Апостольским администратором sede vacante той же церковной юрисдикции.

Информация об отставке опубликована в ежедневном бюллетене Зала Печати Святейшего Престола и провозглашена в начале Святой Мессы в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии 2 мая 2026 года.

В конце Святой Мессы владыка Николай сообщил, что владыка Павел продолжит свое служение в Архиепархии Божьей Матери, не оставляя поместную Церковь. Отныне он «на покое» — как предстоятель, но не «на покое» — как пастырь и священнослужитель.

30 мая 2026 года в кафедральном соборе на Малой Грузинской улице состоится торжественная Св. Месса благодарения за дар архиепископского служения владыки Павла.