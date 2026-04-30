ВДМ-2027: для форума в Сеуле выбраны пять святых покровителей

Апрель 30, 2026

, , , Жозефина Бахита и были выбраны покровителями Всемирного дня молодежи, который состоится в столице Южной Кореи в 2027 году.

«Для каждого Всемирного дня молодежи выбираются святые покровители, которые служат примером веры для молодежи и лидерами, свидетельствующими об их жизни и духовности», — говорится в официальном заявлении местного организационного комитета.

Следует напомнить, что св. Иоанн Павел II (1920–2005) был основателем Всемирного дня молодежи и запомнился своим вниманием к молодежи, семье и достоинству человеческой жизни. Святой Андрей Ким Дэ Гон (1821–1846) был первым корейским католическим священником, символом веры и мужества, принявшим мученическую смерть в молодом возрасте. Святая Франциска Ксаверия Кабрини (1850–1917) была миссионеркой, известной своей заботой о мигрантах и ​​бедных. Святая Жозефина Бахита (1869–1947) была бывшей рабыней, ставшей монахиней и свидетельницей надежды, свободы и веры, преображенной через страдания. Святой Карло Акутис (1991–2006) был молодым святым эпохи информационных технологий, чья жизнь остается примером цифровой евангелизации.

Выбор небесных покровителей форума начался в конце 2024 года с общенационального опроса среди молодежи, работников с молодежью и педагогов, после чего кандидатуры были рассмотрены и окончательно утверждены местным организационным комитетом. Затем группа молодых добровольцев в течение двух месяцев изучала жизнь и духовность этих святых. В ходе обсуждений и совместных размышлений молодые люди подготовили молитву и символ для каждого святого, стараясь подчеркнуть особое свидетельство, которое каждый из них дает современной молодежи.

На официальном сайте Всемирного дня молодежи 2027 года в Сеуле и в социальных сетях местный организационный комитет разместил материалы, призванные помочь молодежи лучше понять жизнь, духовность и служение святых покровителей мероприятия. Специальная интерактивная функция « Узнайте своего святого покровителя » разработана как тест, предлагающий молодым людям ответить на ряд вопросов с несколькими вариантами ответа, чтобы выяснить, какой из пяти святых покровителей наиболее близок их характеру.


По материалам Vatican News

