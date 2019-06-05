5 июня. Святой Бонифаций, епископ и мученик. Память

Святой Бонифаций – архиепископ Майнцский, выдающийся миссионер и реформатор Церкви в государстве франков, за которым закрепилось почетное наименование «Апостол всех немцев».

Винфрид (таким именем был наречен будущий святой при Крещении) родился в 672 или 673 году в графстве Эксетер на юго-западе Англии, будучи родом из англосаксонской знати. Он был от рождения посвящен Богу, а потому поступил в местный бенедиктинский монастырь уже в возрасте семи лет (как и его современник Беда Достопочтенный). Свое образование он закончил спустя семь лет в бенедиктинском монастыре в Натселле в графстве Гемпшир. В этом монастыре он провел около тридцати лет: здесь он стал священником в 30-летнем возрасте и возглавил монастырскую школу, преподавая в ней грамматику, риторику и стихосложение. Здесь же им была написана первая латинская грамматика для Англии, что принесло ему имя: он стал известен как ученый не только в Англии, но даже на континенте.

В то время миссионеры с Британских островов занимались христианизацией германских племен. Наибольшую известность получила миссия во главе со св. Виллибрордом, ставшим епископом Утрехтским. Винфрид, охваченный страстным желанием присоединиться к этой миссии, сделал это в 716 г., в возрасте 43-х лет, преодолев сопротивление собственного настоятеля, стремившегося оставить его в монастыре. Та поездка оказалась неудачной, и Винфрид вернулся в свою обитель, где братия, всё еще надеясь удержать его, избрала его настоятелем взамен умершего прежнего. Но Винфрид не думал отказываться от своего замысла: он убедил епископа повлиять на братию, чтобы та избрала себе нового настоятеля, а его отпустила на континент.

В 718 г. Винфрид, заручившись рекомендательными письмами епископа, едет в Рим, где удостаивается аудиенции у Папы Григория II и получает его благословение на миссию. Притом Папа нарекает его новым именем – Бонифаций.

Бонифаций, перейдя через Альпы, направляется в Саксонию, и на этот раз его проповеди сопутствует успех. Миссия Бонифация распространялась как на язычников, так и на уже крещеных, но не переживших настоящего обращения и продолжавших прибегать к языческим практикам саксов.

Бонифаций готовил свои миссионерские путешествия весьма основательно: его сопровождали многочисленные помощники, переводчики, ремесленники и мастера, способные научить неофитов полезным умениям, а также воины, составлявшие охрану от воров и разбойников. Побывав с проповедью в каком-то месте, Бонифаций устраивал там монастырь, а вокруг него – небольшое поселение. Эти учреждения закрепляли успех его проповеди и затем становились центрами христианского просвещения для своей округи.

Летописи сообщают об одном любопытном эпизоде из миссионерской практики Бонифация. На севере Гессена неподалеку от пограничной заставы франков стояло священное для германцев-язычников дерево – Дуб Донара (Тора). Бонифаций решился его срубить. Присутствовавшие при этой акции язычники ожидали бурного гнева своего божества, но ничего не произошло, и в скором времени все местные язычники приняли христианство. Из срубленного дерева Бонифаций распорядился построить часовню во имя Св. Петра. Ныне на этом месте находятся монастырь и церковь Св. Петра.

Выбор имени Первоверховного Апостола для открываемых храмов и обителей не был случайным. Бонифаций не просто проповедовал Христа германским племенам, а и выстраивал на этих землях централизованную церковную структуру, в средоточии которой стояло служение Римского Епископа, как высшего духовного авторитета и отца всех христиан. Незадолго перед тем именно так была организована Церковь на родине Бонифация, где Поместные Церкви Англии, Ирландии и Шотландии соединились в единую англосаксонскую Церковь, принявшую Римский канон и признавшую примат Римского Епископа. Поддержка Рима стала залогом успеха миссионерских трудов св. Бонифация, но и он, со своей стороны, сделал очень многое для укрепления авторитета Столицы Петровой в Западной и Центральной Европе, закладывая основы церковной иерархии, опирающейся на авторитет Преемника Святого Петра, а потому независимой в своей деятельности от давления светской власти.

И всё же выстроить духовную власть полностью независимую от интересов политической власти и знати было невозможно. Понимая это, Бонифаций был вынужден налаживать тесные отношения с правящим домом Королевства Франков, влияние которого к тому времени распространилось и на саксонские племена. Суровый и деспотичный правитель Карл Мартелл до конца жизни оставался лишь номинальным христианином, однако Бонифаций сумел убедить его в преимуществах христианства с точки зрения строительства государства, указывая на его огромный культурный потенциал и потенциал политического единения. Зато сын и наследник Карла Пипин Короткий относился и к Церкви вообще, и к Бонифацию лично с неподдельным уважением, и Бонифаций воспользовался этим обстоятельством сполна: уже спустя два года после смерти Карла Мартелла, в 743 г., был созван первый собор Восточнофранкской Церкви, работой которого Бонифаций руководил в качестве «посланника (легата) Святого Петра». По результатам работы собора все епископы принесли присягу на верность Святому Римскому Престолу, а также были приняты постановления, гарантирующие каноничность рукоположения и внедрение законов, регулирующих поведение духовенства.

К этому времени Бонифаций давно уже носил сан архипастыря: в 722 г. Папа Григорий II хиротонисал его во епископы, а Папа Григорий III в 732 г. прислал ему митрополичий палиум и возвел его в сан архиепископа Майнца, власть которого распространялась на всю восточную часть Империи Франков. В 738 г. тот же Папа назначил его своим легатом во Франкском Королевстве.

Бонифаций был уже глубоким старцем, однако этот убеленный сединами архиепископ и глава Поместной Церкви по-прежнему хотел лично обращать ко Христу язычников. Весной 754 г. 82-летний Бонифаций возглавил миссию во Фрисландию на реку Зее (ныне это территория Голландии), желая приобрести новые души для Христа и Церкви и укрепить в вере катехуменов. 5 июня, в день Пятидесятницы, когда Бонифаций и его спутники служили торжественную Мессу под открытым небом, на них напали язычники. Летописец сообщает, что Бонифаций запретил употреблять против нападавших оружие, заявив: «Не бойтесь, всё оружие этого мира не способно убить душу». Когда один из нападавших занес над ним меч, Бонифаций высоко вознес Евангелие – свое главное оружие и смысл всего своего служения. Язычник разрубил книгу пополам и нанес святому мученику смертельный удар.

Тела Бонифация и его спутников были вскоре найдены и погребены в его любимом аббатстве в Фульде, где он сам и желал быть упокоенным. Практически сразу же в среде верных возникло почитание его могилы. В 1874 г. Папа Пий IX распространил его почитание на всю Вселенскую Церковь. В наше время в Фульде, где погребен «Апостол Германии», в день его памяти ежегодно проходит заседание Конференции немецких епископов. Святой Бонифаций (Вонифатий) почитается также и в Православной Церкви.