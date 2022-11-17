17 ноября. Святая Елизавета Венгерская. Память

17 ноября в Церкви отмечается день памяти святой Елизаветы Венгерской (Тюрингской), которая почитается небесной покровительницей «Каритас» и Францисканского Ордена мирян.

Дочь венгерского короля Андрея (Андраша) II принцесса Елизавета родилась 7 июля 1207 года, по одним источникам, в Прессбурге (ныне – Братислава), по другим — в замке Шарошпатаке (он находился на севере Венгрии и был одним из любимых замков королевской семьи).

На Крещение её несли под балдахином из самой дорогой ткани, которую только нашли в королевстве. С ранних лет она доставляла радость своим родителям. Говорят, что её первым словом была молитва, а едва ли не самый первый поступок – благодеяние бедным. Даже когда ей было только четыре года, она отличалась таким добрым нравом, что про неё было известно людям в других странах.

Как раз в четыре года её отправили за 350 миль от родного дома, в Вартбургский замок возле Айзенбаха (Германия) в качестве невесты, помолвленной 11-летнему Людвигу, сыну могущественного герцога Германа I Тюрингского. Герман приходился двоюродным братом германскому императору, отличался заносчивым нравом и крайне взрывным, непредсказуемым характером. Будучи человеком конфликтным, он, в конце концов, был отлучен от Церкви.

Согласно жестким условиям брачного договора, Елизавета до достижения возраста, делающего возможным супружеское сожительство, должна была воспитываться в доме жениха, под присмотром его матери, герцогини Софии.

Елизавета и Людвиг прекрасно ладили друг с другом с детских лет, а потом эта дружба переросла в страстную взаимную преданность. Елизавете было шесть лет, когда убили её мать, и Людвиг утешал её. Вскоре умер старший брат Людвига, а около 1216 г. погиб и безумный герцог Герман. Таким образом, Людвиг наследовал отцовские владения, имея титул ландграфа Тюрингского.

Уже в детстве Елизавета любила навещать бедных и больных. Скользкая дорога, холодная погода или буря не могли заставить её отказаться от благотворительного похода в какую-нибудь жалкую хижину. Поскольку замок Вартбург находился на крутой скале, куда больные не могли забраться, Елизавета устроила для них больницу у её подножия, и часто сама заботилась о пациентах и кормила их.

Однажды в церкви Елизавета обратила внимание на большое распятие. Немного поразмыслив, она сняла со своей головы корону, полагая, что рабе Господней не подобает носить золотой, украшенный драгоценностями головной убор, в то время как Сам Господь носит терновый венец.

Для беззащитных детей, прежде всего сирот, она основала ещё одну больницу на 28 коек, каждый день кормила сотни человек и посылала помощь в другие области владений своего жениха. Семья Людвига и его сверстники начали осуждать молодую принцессу за общение с простолюдинами и за якобы безумную благотворительность, однако она переносила эти нападки спокойно, ни разу не ответив на них со злостью, и, вероятно, пользовалась тайной поддержкой Людвига.

Семья Людвига всячески отговаривала его от женитьбы на Елизавете и требовала отослать её обратно в Венгрию, однако ландграф настоял на свадьбе, которая состоялась в 1221 г., когда Елизавете исполнилось всего лишь 14, а Людвигу – 21. Брак, который замышлялся как политический альянс двух влиятельных семейств, на самом деле оказался браком нежной любви и взаимной привязанности, в котором каждый находил неисчерпаемую радость и умиротворение. На следующий год после свадьбы (1222 г.) у супругов родился сын Герман; в 1224 – София, в 1227 – ещё одна дочь Гертруда.

По-разному сложились их судьбы. Герман умер в 19 лет, будучи ландграфом Тюрингии. София вышла замуж за герцога Брабантского, Генриха II, и прожила до 60 лет. Гертруда стала настоятельницей монастыря в Альтенбурге и позднее была причислена к лику блаженных.

На годы жизни Елизаветы пришлось становление Францисканского ордена (сам святой Бедняк из Ассизи умер спустя шесть лет после ее замужества). В 1223 году францисканские монахи познакомили Елизавету с идеалами бедности и милосердия, проповедуемыми их орденом. Францисканство произвело на Елизавету сильное впечатление, и она решила жить в соответствии с его духом, помогая бедным и нищим. На духовность Елизаветы оказал заметное влияние один из францисканцев – брат Роже, поведавший ей о пути св. Франциска, о проповедуемом им идеале «святой нищеты». Под влиянием этих рассказов Елизавета стала мечтать о монашеском подвиге. Однако её исповедник Конрад Магдебургский — суровый проповедник крестовых походов и инквизитор — умерил стремление духовной дочери стать нищенствующей монахиней и сдерживал её щедрость к бедным. В 1225 г. она при свекрови дала Конраду обет послушания во всём, кроме супружеских прав.

В Эйзенахе благодаря ландграфине была построена большая больница для бедных. Всё свободное время Елизавета отдавала служению обездоленным. В молитвенных образах она изображается в окружении нищих и калек, ожидающих излечения.

Елизавета была буквально одержима Христовой заповедью любви, не признавая ни компромиссов, ни полумер. Она так же предавалась самой суровой аскезе. На людях она, следуя этикету, наряжалась в богатые одеяния, но под ними носила власяницу. Ела она очень мало, ограничивая себя лишь хлебом и водой. Ей было мало просто раздавать бедным деньги и еду. Настоящее служение требовало личных усилий. Поэтому Елизавета сама сидела у постели больных, готовила еду, убирала в домах, доила коров и даже перевязывала раны. Однажды она принесла в дом ребёнка, больного проказой, и положила его на ложе в спальне. Придворные дамы пришли в ужас и позвали Людвига, чтобы показать ему, что наделала его жена. Однако, как сообщает благочестивая легенда, Людвиг, взглянув на маленького прокажённого, увидел Самого Младенца Иисуса!

Согласно еще одной легенде, Людвиг встретил Елизавету, которая несла что-то, завёрнутое в подол плаща. Елизавете к тому времени было запрещено выносить из замка еду, однако она продолжала делать это тайно. Людвиг потребовал развернуть плащ, и оказалось, что в нем – вовсе не хлеб, а прекраснейшие красные и белые розы. В тот же момент ландграф увидел над собой украшенное розами распятие. Он взял одну из роз и пошёл своей дорогой. Говорят, что он хранил её до конца жизни.

К несчастью, Людвиг смог сохранить эту розу очень недолго. Идиллический брак молодых супругов продлился только шесть лет. В 1227 г., отправившись в Крестовый поход, Людвиг умер в дороге от чумы. После смерти ландграфа его родственники, всегда недолюбливавшие Елизавету, обвинили её в плохом управлении имением и в безумной расточительности. Она была изгнана из Вартбургского замка, причем посреди зимы, в ненастную ночь и с грудным ребёнком на руках. Жителям Айзенбаха было запрещено давать приют ей и её детям, поэтому какое-то время она ночевала в свинарнике. Кажется, нищета её не очень волновала, скорее она принимала её как Божий дар. Бывшие подданные, для которых она сделала так много, далеко не всегда платили ей благодарностью. Одна старуха столкнула её в воду с узенького мостика, приговаривая: «Туда! Там ваше место. Когда бы вы были принцессой, вы бы себя так не вели. Я не наклонюсь, чтобы помочь вам!»

Так или иначе, Елизавете пришлось очень многое пережить, пока, наконец, её с детьми не приютила её тетка Матильда, настоятельница монастыря в Китцингене. Позднее она перебралась к своему дяде Эккемберту, епископу Бамберга, предоставившему свой замок Поттенштейн в её распоряжение. Елизавета направилась туда с сыном Германом и маленькой Гертрудой, оставив дочь Софи монахиням Китцингена. Эккемберт планировал вновь выдать Елизавету замуж, но она решительно отказалась: ведь они с Людвигом пообещали друг другу никогда не вступать в повторный брак.

Но у Елизаветы была и еще одна, более важная причина отказаться от замужества: она мечтала служить одному только Богу и быть вполне свободной для этого. В Страстную пятницу 1228 г. в церкви францисканских монахов в Айзенбахе она стала членом Третьего Ордена Святого Франциска, отказываясь притом «от своей воли и всех мирских богатств». Говорят, что тут вмешался её исповедник Конрад, запретив ей отказываться от собственного приданого и законно принадлежащего ей имущества. Позднее на эти средства Елизавета построила очередную больницу. Детей Елизаветы забрали себе родственники, а она поселилась в Марбурге в маленьком домике на окраине и посвятила себя заботе о больных, престарелых и нищих в богадельне, устроенной там.

Она усыновила маленького сироту с хронической болезнью и проявляла о нем трогательную заботу, мыла его, обрабатывала его гноящиеся раны, меняла ему одежду. В какой-то момент она принялась ходить от двери к двери, прося милостыню (делая это, главным образом, из смирения), но Конрад Магдебургский быстро пресёк эту практику. Он также запретил Елизавете подавать нищим более определённой суммы в день и заразить себя проказой. Вообще методы духовного руководства, применявшиеся Конрадом, можно назвать сверхжесткими. Он лишил Елизавету возможности общения с детьми, друзьями, за малейшие упущения бил её по лицу и даже стегал розгами. Елизавета сносила всё это со смирением.

Пока ей позволяло здоровье, она вела напряженную трудовую жизнь: шила и латала одежду для бедняков, убирала в их домах, лично ловила рыбу, чтобы накормить своих подопечных. Однажды в Марбург приехал венгерский дворянин и застал Елизавету в богадельне за пряжей в простом сером одеянии Ордена Раскаяния. Он предложил ей вернуться к Венгерскому двору и вести жизнь в соответствии со своим статусом, но она отказалась. Между тем, здоровье Елизаветы стремительно ухудшалось. Она скончалась 17 ноября 1231 г. в Марбурге, когда ей еще не исполнилось 24 лет.

Рака с её мощами находилась в этом городе в церкви Св. Елизаветы вплоть до 1539 г., пока принявший лютеранство граф Филипп Гессенский не увез её в неизвестном направлении. На могиле Елизаветы Венгерской почти сразу же начали происходить многочисленные чудеса. По этой причине она была канонизирована очень быстро: уже в 1235 г. Папа Григорий IX причислил её к лику святых. В иконографии святая Елизавета изображается различным образом: в королевском одеянии с двойной короной, окружённая нищими, которым она раздаёт еду и одежду или расчёсывает им волосы. Иногда она несёт кувшин и буханку; или несёт хлеб, превращающийся в розы в её подоле; или изображается с тремя коронами у её ног и нищим, укрытым её плащом; или изображается увенчанной короной, с кувшином в одной руке и птицей в другой, нищими и калеками на заднем плане; или изображается вместе с ангелом, приносящим ей одеяния для бедных; — изображается увенчанной короной посреди женщин, которые прядут для бедных; или изображается с хлебом и рыбами, а также изображается в одеянии францисканки Третьего ордена, изображается увенчанной короной, на коленях перед епископом (или её исповедником Конрадом), протягивающим ей пальмовую ветвь, и святым Франциском позади, держащим большие ножницы; изображается препоясанной францисканской верёвкой на коленях перед святым Франциском Ассизским.

В 1842 г. четыре молодых женщины – Клара Вольф, Матильда Меркерт, блаж. Мария Луиза Меркерт и Франциска Вернер – основали в Силезии монашескую конгрегацию с целью служения одиноким больным и бедным и назвали ее именем святой Елизаветы Венгерской. Ныне сестры-монахини этой конгрегации служат Богу в лице нуждающегося человека в 19 странах мира.

***

Сегодня духовные дочери святой Елизаветы Венгерской трудятся, в том числе, в нашей Преображенской епархии, и тесно сотрудничают с духовными детьми святого Франциска — священниками Ордена францисканцев. Сестры-елизаветки основали в Новосибирске «Приют Святого Николая» для социальных сирот и много лет руководили его работой. По примеру своей духовной матери, сестры-елизаветки активно занимаются благотворительностью. Так, сестра Александра Вайс долгие годы была директором городского «Каритас» Новосибирска, а затем возглавляла Епархиальный пастырский центр «Вифлеем». Еще одна сестра-елизаветка — Дарья Рассказова — возглавляет в настоящее время Епархиальный «Каритас». Другие сестры ведут детскую воскресную школу в окормляемом францисканцами приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии г. Новосибирска.