В Грузии готовятся к торжествам в честь 1700-летия объявления христианства государственной религией

В администрации правительства Грузии состоялось заседание совместной комиссии государства и Грузинской Православной Церкви, на котором утвердили планы по празднованию исторического юбилея – 1700 лет с момента обретения христианством в стране статуса государственной религии, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на «Sputnik–Грузия».

Сопредседателями комиссии выступили премьер-министр Ираклий Кобахидзе и Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III.

Грузинская Церковь и часть исследователей сходятся во мнении, что объявление христианства государственной религией в Картлийском царстве произошло в 326 году.

Согласно плану, праздничные мероприятия начнутся 26 мая, а с 1 июня они приобретут масштабный характер. Программа включает в себя культурные, образовательные и научные инициативы: во всех регионах страны пройдут конференции, выставки, студенческие экспедиции по знаковым святым местам и т.д.

Торжества, посвященные 1700-летию объявления христианства государственной религией, продолжатся вплоть до праздника Светицховлоба – 14 октября. В этот день запланировано проведение международного симпозиума на тему «Бог, Родина, Человек», который соберет богословов и ученых для обсуждения роли православия в формировании грузинской идентичности.

Все мероприятия будут координироваться совместными усилиями правительства и Грузинской Православной Церкви.



(На фото — Метехская церковь в Тбилиси)