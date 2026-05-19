«Невеликий, но переезд». В здании Старой курии при кафедрале начался ремонт (+ ФОТО)

Оптимистичной и деловой атмосферой, царящей в эти дни в здании Старой курии при Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске, щедро поделилась сестра Анастасия Сальникова SJE в своём популярном ТГ-блоге «Всё для Христа!»:

«Невеликий, но переезд))).

Уже несколько раз так совпадало, что в тех приходах, в которые я переезжала, начинался ремонт. Так я застала обновление алтарной части саратовского храма, начало реновации томского прихода, а сегодня мы дружно перевезли вещи из епископской часовни, потому что и её ждёт что-то новое! Благодаря этому в мои руки попал пасторал самого епископа Александра Хиры и ценные реликвии. Я в прямом смысле слова прикоснулась к истории.

Дружно поработав, мы дружно попили кофе, не поверите — с пасхальным куличом (и да, он был ещё в хорошей форме!)

В нашей жизни тоже важно время от времени проводить ревизию. Поэтому завтра очередной, но каждый раз другой день сосредоточения. Обещаю помнить в молитве и обо всех, кто присутствует в этом канале! И если у кого-то внутри сейчас тоже идёт ремонт, пусть он приведёт не к разрушению, а к обновлению!

Не стоит бояться перемен, нужно опасаться отсутствия готовности их совершать!»