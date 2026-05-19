«Группа Крови Христовой». Под Новосибирском прошли особые духовные упражнения

16-17 мая 2026 года в Епархиальном реколлекционном центре «Вифлеем» (с. Мочище) вновь встретились участники группы Почитателей Драгоценной Крови Христовой. Особенно радостный и вдохновенный характер встрече придало личное участие епископа Иосифа Верта, духовно сопровождавшего и наставлявшего группу во время работы и отдыха.

Культ Драгоценной Крови Господа Иисуса Христа – одна из традиций Католической Церкви – равно включает почитание как Страстей Господа, так и Святых Даров в Евхаристии. Конечно, почитание Крови Христовой не является чем-то обособленным; неразрывное почитание Пресвятых Тела, Крови и Святейшего Сердца Иисуса в целом являются поклонением Спасителю. Разделены не культы, а харизмы, служения почитателей, движимых призывом Бога.

По традиции руководила встречей с. Татьяна Угайнова из Конгрегации Сестер – Почитательниц Драгоценной Крови Христа (г. Ачинск). Особенностью нынешнего мероприятия также стало участие представителя аналогичной группы адоратов Крови Христовой из г. Ачинска Станислава Балашова, что позволило группам совместно помолиться, обменяться подарками и пожеланиями.

Благодаря присутствию Ординария Преображенской епархии епископа Иосифа Верта были проведены две Святые Мессы и ночное бдение перед Святыми Дарами: в течение ночи каждый участник по часу и больше был наедине с Иисусом.

Молитвенная группа Почитателей Крови Христовой создана по инициативе мирян в приходе Кафедрального собора Преображения Господня в г. Новосибирске. Первая встреча группы состоялась в воскресенье, 2 марта 2025 г., и лишь через год мы узнали в этой дате Промысел Божий: почти 200 лет назад, 4 марта 1834 г. святая Мария де Маттиас создала Конгрегацию Сестер – Почитательниц Драгоценной Крови Христа. Монахини этой Конгрегации, присутствующие в г. Ачинске, ныне по-матерински учат нас, снабжают молитвенными сборниками и розариями, заботливо встречают участников, приехавших на 2-3 дня в монастырь за духовной поддержкой.

Харизма почитателей Драгоценнейшей Крови Христовой — любовь к Иисусу Распятому и Воскресшему.

Сейчас наша группа состоит из 7 человек (прихожан кафедрального собора), что соответствует числу тайн в Живом Розарии Крови Христовой. Ежемесячная встреча происходит, как правило, во второе воскресенье, и раз в три месяца в Мочище мы проводим Дни сосредоточения под руководством сестры Татьяны. Конечно, все встречи завершаются почти семейным чаепитием: за год мы убедились, что Кровь Христова делает людей родными.

По словам святой Екатерины Сиенской, через Церковь — Тело Христово — Его Спасительная Кровь потоком милосердия распространяется по всему миру. И одной из задач группы (миссией, по выражению владыки Иосифа) является распространение по мере сил почитания Драгоценной Крови Христовой, и мы будем искреннее рады пополнению группы (например, в Москве Живой Розарий Крови Христовой охватывает более 140 человек, это 20 таких групп, как наша). Однако потенциальный участник кроме ощущения призвания почитать Кровь Христову должен почитать Ее осознанно, а для этого – быть членом Церкви, т.е. в случае для католиков и православных: исповедоваться, причащаться, участвовать в Живом Розарии Крови Христовой и в богослужениях своей конфессии; для католиков также обязанностью является адорация, дающая силы для молитвы и работы (особо рекомендуется жертвовать участие в адорации за священников и Церковь).

И в завершение — установленное взаимное приветствие адоратов Крови Христовой: «Благословенна Кровь Христа! — Вовеки благословенна!»



Полина Карповская (модератор группы)