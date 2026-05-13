Община как тихая гавань — встреча иезуитов Российского Региона

С 5 по 8 мая 2026 года в варшавской Фаленице состоялась встреча иезуитов, работающих в странах Восточной Европы, Центральной и Северной Азии. После нескольких лет перерыва собратья, обычно рассеянные по территории стран бывшего Советского Союза, смогли насладиться совместной молитвой, размышлениями и отдыхом.

Встреча стала возможностью вновь погрузиться в опыт общины. Хотя в монашеской жизни она порой может быть вызовом, прежде всего она является местом убежища и укрепления. Долгожданная встреча напомнила иезуитам, что собратья могут быть подобны тихой гавани, где можно отдохнуть и восстановить силы — как физические, так и духовные. Самым важным элементом встречи был внутренний опыт: совместная молитва — ежедневная Евхаристия и адорация — а также духовное общение. Несмотря на большое разнообразие участников, это не стало препятствием для глубокого общения и взаимного понимания.

Разумеется, не обошлось без разговоров о текущей работе и вызовах, стоящих перед иезуитскими общинами, католиками и обществами разных стран. Дружеская атмосфера и братство позволили также поделиться мечтами о новых апостольских инициативах и сферах служения. Анализ деятельности иезуитов и положения местных Церквей был поддержан присутствием владыки Штефана Липке SJ, вспомогательного епископа Преображенской епархии в Новосибирске, а также отца Энтони Коркорана SJ, апостольского администратора в Кыргызстане.

Международная община иезуитов непрерывно несет служение веры как среди местных католиков, так и среди всех людей доброй воли. Деятельность Общества Иисуса — в тесном сотрудничестве с местными Церквями — сегодня охватывает обширное пространство от Беларуси через европейскую часть России до Сибири и Центральной Азии (Кыргызстан). Хотя несколько лет назад иезуиты прекратили постоянное служение в Казахстане, в настоящее время они часто трудятся в Армении.

На этом обширном и чрезвычайно разнообразном в культурном и религиозном отношении пространстве Благая Весть возвещается в типично «иезуитском» духе: духовные сыновья святого Игнатия руководят институтами и научно-образовательными центрами, занимаются формированием семинаристов и мирян, ведут школу и различные образовательные инициативы, издают книги, поддерживают административную работу местных Церквей, популяризируют астрономию, реализуют важные культурные проекты, служат бедным, помогают инвалидам и их семьям, сиротам, пожилым и одиноким людям…

Неотъемлемой частью остается и пастырское служение в приходах и семьях. Как и везде, где служат члены Общества Иисуса, особенно ценным даром является распространение игнатианской духовности и проведение реколлекций в молчании — Духовных упражнений.



Рафал Буловский SJ



Источник: jesuit.ru