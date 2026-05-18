В Италии прошел семинар, посвящённый Туринской плащанице

В итальянском городе Лимана (область Беллуно) состоялась научно-просветительская встреча, посвящённая Туринской плащанице, одной из самых почитаемых и одновременно самых загадочных христианских реликвий.

В центре внимания участников оказались вопросы, которые на протяжении десятилетий продолжают волновать как учёных, так и верующих: кем был человек, отпечаток тела которого сохранился на Плащанице, и где проходит граница между научным исследованием и тайной веры?

Лимина была выбрана местом проведения семинара не случайно. Уже около двадцати лет в приходской церкви города хранится полноразмерное изображение Плащаницы. Этот дар местной общине преподнёс исследователь-энтузиаст Чезаре Мария Глори, многие годы изучавший историю святыни.

Особое внимание участников вызвало выступление монсеньора Дарио Эдоардо Вигано, вице-канцлера Папской академии наук, ватиканской структуры, координировавшей в своё время исследования полотна методом радиоуглеродного анализа (C14). Доклад был посвящён не только историческим и научным аспектам изучения Плащаницы, но и тому, как эта реликвия представлена в кинематографе и телевизионных проектах.

Среди приглашённых докладчиков — инженер, профессор Падуанского университета, специалист в области механических и тепловых измерений Джулио Фанти, который на протяжении многих лет занимается исследованиями Плащаницы и предлагает собственную научную гипотезу происхождения образа на полотне. Его идеи легли в основу короткого видеоэссе «Открывая Святую Плащаницу: между наукой и чудом», подготовленного студентами Падуанского университета в рамках лаборатории по документальному кино и аудиовизуальным искусствам.

Работа над проектом велась под руководством режиссёра Антонелло Беллуко, который сейчас завершает монтаж нового фильма о Плащанице в сотрудничестве с итальянской государственной кинокомпанией Rai Cinema. Премьера картины ожидается в конце года.

Туринская плащаница и сегодня остаётся не только объектом научных дискуссий, но и своеобразным «зеркалом Евангелия», как называл её святой Иоанн Павел II: она отражает тайну Страстей Христовых. Интерес к ней сохраняется как со стороны исследователей, так и со стороны верующих.



Источник: русская служба Vatican News