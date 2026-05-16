Папа — международному экуменическому движению: встретивший Христа призван свидетельствовать о Нём

Христос – «по-прежнему Бог с нами!» – напомнил Лев XIV в своём видеообращении участникам международного экуменического движения «Thy Kingdom Come 2026», которые традиционно объединяются для молитвы и благовестия в дни, предшествующие Пятидесятнице. В этом году молитвенные бдения проходят по всему миру с 14 по 24 мая.

Инициатива «Thy Kingdom Come» родилась в Англии в мае 2016 года в ответ на призыв Кентерберийского и Йоркского архиепископов как внутрицерковный проект Англиканской Церкви. Вскоре оно переросло во всемирное движение, которое сегодня охватывает более миллиона христиан почти в 90% стран мира. Оно объединяет верующих 85 деноминаций, включая католиков, методистов, англиканцев и пятидесятников. Участники проекта стремятся к тому, чтобы как можно больше людей узнали о Христе и обрели веру.

В видеообращении Святейший Отец напоминает о ценности дара спасения, который мы обрели во Христе, и о надежде, которая живёт в сердцах христиан.

«Мы жаждем, чтобы Он спас нас от наших грехов, от нашего безумия и всего, что может причинить нам вред. Мы жаждем, чтобы Он исцелил то, что сокрушено в нас и что разрушено в нашем мире».

Папа подчеркивает, что Бог всегда остаётся рядом с нами, даже когда мы не способны заметить Его присутствие. Он напомнил, что Мария Магдалина и другие ученики, хорошо знавшие Господа, не всегда Его узнавали, однако Иисус всегда был рядом. Так же и в наше время: Бог рядом, хоть мы часто и не способны заметить Его близость.

«Он – по-прежнему Бог с нами! <…> Он остаётся с нами через дар Святого Духа, и мы встречаем Его самыми разными путями, ибо Он всегда истинно пребывает в Церкви».

Эта уверенность рождает желание делиться Благой вестью с теми, кто ещё не знает Спасителя. Папа подчёркивает, что дни новенны перед Сошествием Святого Духа особенно подходящее время для благовестия и молитвы о том, чтобы все люди пришли к встрече со спасающей любовью Бога, явленной во Христе. Подобно тому, как женщины, находившиеся у Гроба Иисуса, поспешили распространить весть о Его воскресении, и верующие должны желать отправиться в путь, чтобы разделить радость встречи с Воскресшим с другими и дать миру свидетельство единства и мира.

В завершение видеопослания Лев XIV заверяет участников движения в молитве и преподаёт пастырское благословение.



Источник: русская служба Vatican News