Апостольский визит Льва XIV в Испанию: от дворцов к окраинам

С 6 по 12 июня Папа Лев XIV совершит четвёртое международное апостольское путешествие, посетив Испанию. Святейший Отец преодолеет около 2500 километров, побывает в Мадриде, Барселоне и на Канарских островах (Гран-Канария и Тенерифе), встретится с сотнями тысяч верующих и выступит с двадцатью тремя обращениями. Главными темами поездки станут мир, разоружение, миграция, молодёжь, роль христианства в современной Европе, диалог между Церковью, политикой и культурой.

Представляя программу визита, глава Зала печати Ватикана Маттео Бруни назвал Испанию страной древней христианской традиции и важным пространством диалога между культурами. Он напомнил о духовном наследии свв. Терезы Авильской и Иоанна Креста, а также о вкладе Саламанкской школы XVI века, которая заложила основы современного международного права и учения о человеческом достоинстве.

По словам Бруни, поездка проходит в период серьёзных вызовов для Европы – от вооружённых конфликтов до социальных и культурных расколов. Поэтому одной из центральных тем визита станет поиск путей к миру в эпоху, когда всё чаще звучат оправдания применения силы. Важное место займут также размышления о роли Церкви в общественной жизни и о влиянии новых технологий на человека в свете энциклики Magnifica humanitas.

Программа сочетает встречи на высшем уровне с посещением мест человеческих страданий и социальной уязвимости. В Мадриде Папа встретится с королевской четой, представителями властей и дипломатического корпуса в Королевском дворце. Первым пастырским жестом станет посещение центра Cedia 24 Horas в квартале Лусеро, где оказывают помощь бездомным. Как отметил архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобо Кано, Лев XIV войдёт в страну «через дверь уязвимости и человеческих окраин», подчёркивая приоритет пастырского служения.

Особое значение будет иметь визит Льва XIV в Барселону. 10 июня он возглавит Евхаристию в храме Св. Семейства и освятит башню Иисуса Христа – центральную и самую высокую часть творения Антонио Гауди. Это событие глубоко символично в год столетия со дня смерти великого каталонского архитектора. После церемонии запланированы световое шоу и праздничный фейерверк.

В Каталонии Папа также посетит один из важнейших духовных центров страны и место особого богородичного почитания – монастырь Монсеррат.

На острове Гран-Канария Папа встретится с людьми, спасёнными на так называемом атлантическом маршруте, одном из самых опасных миграционных путей в мире. Этот порт в последние годы стал символом миграционного кризиса и человеческих трагедий на пути к европейским берегам. В приёмном центре Лев XIV обратится к мигрантам из франкоязычных стран Африки, произнеся часть выступления на французском языке.

Значительное место в программе отведено молодёжи. Организаторы подчёркивают, что Папа намерен говорить с молодыми людьми о будущем Европы, об ответственности, призвании и надежде. Маттео Бруни процитировал пожелание Святейшего Отца обратиться к ним «со словом, весомым по содержанию, способным вместе с ними представить будущее».

Все основные выступления запланированы на испанском языке, хотя не исключено, что в Барселоне прозвучат отдельные фразы на каталонском.

Испания встречает Святейшего Отца в условиях глубокой секуляризации, но при этом остаётся страной живого народного благочестия. Ярким символом этого станет участие Льва XIV в процессии праздника Тела и Крови Христовых 7 июня в Мадриде. Именно образ веры, которая «не запирается в церквях, а выходит на улицы», станет лейтмотивом всего паломничества.



Источник: русская служба Vatican News