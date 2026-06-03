Фонд «Брат Солнце» — новый этап развития зеленой энергетики в Ватикане

Папа Лев XIV подписал хирограф об учреждении фонда «Брат Солнце», сообщает русская служба Vatican News.

Этот документ дополняет апостольское послание motu proprio Папы Франциска с тем же названием, которым в июне 2024 года он вверил президенту Губернаторства Града Ватикан и президенту Управления имуществом Апостольского Престола задание реализовать агривольтаический комплекс в экстратерриториальной зоне Ватикана Санта-Мария-ди-Галерия.

Полученная таким образом «зеленая энергия» будет не только питать расположенную там радиостанцию, но и обеспечивать энергией Государство Град Ватикан. С этой целью были назначены чрезвычайные комиссары с широкими полномочиями в управлении этим процессом. 31 июля было подписано соглашение с Итальянской Республикой о строительстве «солнечной фермы», которое вступило в силу 27 мая 2026-го.

Учитывая эти шаги, Папа Лев XIV считает необходимым учредить специальный ватиканский фонд «Брат Солнце» и одновременно одобряет его Устав, регулирующий, в частности, сбор средств, предназначенных для реализации проекта. Являясь юридическим лицом Государства Града Ватикан, новообразованный фонд имеет собственную имущественную, техническую, административную и финансовую автономию.

Основная цель фонда – поясняет в хирографе Святейший Отец – поддержка «энергетической устойчивости, защиты окружающей среды и ответственного использования природных и сельскохозяйственных ресурсов, в соответствии с принципами социальной доктрины Церкви, равно как и указаниями, содержащимися в энциклике Laudato si’, апостольском увещании Laudate Deum и в motu proprio “Брат Солнце”».