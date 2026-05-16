Лев XIV призвал подростков хранить верность Церкви (+ ФОТО)

Утром 16 мая Лев XIV встретился в Зале благословений Апостольского дворца с подростками архиепархии Генуи, готовящимися к Таинству Миропомазания или уже принявшими его. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец тепло приветствовал юных паломников, назвав Миропомазание одной из величайших радостей епископского служения, поскольку через него верующие принимают полноту даров Святого Духа. Именно Дух Божий дарует христианину мужество следовать за Христом, всегда отвечать Ему согласием и не бояться жить верой в обществе, которое нередко стремится увести человека от Иисуса.

Папа напомнил о приближающемся празднике Пятидесятницы – воспоминании о том, как апостолы приняли Святого Духа и отправились возвещать Евангелие. По его словам, молодые люди также призваны стать живым свидетельством Божьей любви в семьях, среди друзей и в своих общинах.

Лев XIV уделил особое внимание теме верности церковной жизни после принятия Таинства. Он с сожалением заметил, что иногда подростки после Миропомазания исчезают из приходов и больше не участвуют в жизни Церкви.

«Не забывайте о даре постоянства», – призвал Епископ Рима, говоря о необходимости сохранять веру и продолжать путь ученичества. Христианская жизнь невозможна в одиночку: вера живёт в общине, в дружбе и совместной молитве.

Святейший Отец призвал подростков пообещать Господу оставаться Его друзьями, учениками и миссионерами. В конце встречи он прочитал вместе с ними молитву «Отче наш» и преподал апостольское благословение.