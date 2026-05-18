Папа Лев XIV: стремление к миру – это забота о жизни

В полдень 17 мая после воскресной богородичной молитвы Святейший Отец затронул две важнейшие темы современности: вызовы искусственного интеллекта в сфере масс-медиа и защиту окружающей среды в условиях военных конфликтов, передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима напомнил, что 17 мая во многих странах мира отмечается Всемирный день социальных коммуникаций. В этом году Папа посвятил его теме «Сберечь голоса и лица людей». В контексте стремительного технологического прогресса Святейший Отец обратился к медиасообществу с важным призывом:

«В нынешнюю эпоху искусственного интеллекта я призываю всех активно содействовать развитию таких форм коммуникации, которые неизменно уважают истину о человеке. Именно на эту истину должно быть ориентировано любое технологическое новшество».

С 17 мая до следующего воскресенья в Церкви проходит Неделя Laudato si’, посвященная заботе о творении и вдохновленная энцикликой Папы Франциска. Лев XIV отметил, что этот период совпадает с юбилейным годом св. Франциска Ассизского, наставлявшего о мире с Богом, ближними и со всем творением.

Святейший Отец с горечью констатировал, что глобальные геополитические конфликты напрямую бьют по будущему планеты:

«К сожалению, в последние годы из-за войн прогресс в этой области значительно замедлился. Поэтому я призываю членов движения Laudato si’ и всех, кто трудится на благо целостной экологии, возобновить свои усилия. Забота о мире – это забота о жизни!».

В конце встречи Папа тепло приветствовал римлян и группы паломников, собравшихся на площади Св. Петра. Среди них он особо выделил оркестры из Германии, братство Sant’Antonu di u Monti из корсиканского города Аяччо, студентов Университета Монтаны (США), а также итальянских верующих – молодежь из Оппидо-Мамертины, аниматоров из Лоренцаги (епархия Конкорди и Порденоне) и подростков, принимающих Таинство Миропомазания в епархии Генуи.

Лев XIV пожелал всем доброго воскресенья и благословил на предстоящую неделю.